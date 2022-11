Saldrán capitales si gobierno desaparece al INE, advierte Armendáriz

“En cuanto el INE desaparezca, yo vendo mis empresas y me voy a vivir a Estados Unidos, porque las cosas se van a poner graves; eso me dijo un muy buen empresario de Ciudad Juárez”, comentó ayer el presidente de la Canaco, Omar Armendáriz, en rueda de prensa al abordar el tema de la iniciativa de reforma electoral. Agregó que en una plática con empresarios se acordó elevar de una manera estratégica la voz por la serie de acciones que lleva a cabo el gobierno federal y que poco a poco encaminan al país a una regresión política de forma similar a como se hizo en Argentina, Venezuela y otros países latinos que ya se pintaron de rojo, así como a una recesión. El presidente de Canaco, apuntó que a la fecha ya hay empresarios que han monetizado sus capitales y ahora que se dice que viene una fuerte recesión en Estados Unidos para el 2023, se puede poner dura la situación para México y si acaban los negocios, puede hasta presentarse el desempleo. Armendáriz Jurado dijo que el tema de la reforma electoral y del Instituto Nacional Electoral, es algo muy grave para México y hay que poner atención en ello. Indicó que como empresarios van a planear una linea discursiva que en breve se compartirá con los medios de comunicación con esos temas. “Y la verdad es que queremos levantar la voz, ya que es muy grave lo que está haciendo este presidente”. El presidente de Canaco apuntó que México va hacia una recesión económica y también a regresión, por lo que, en cuestión política, todos deben empujar para que el INE no desaparezca. Cuestionó el hecho de que desde el gobierno federal se busque desaparecer una institución que le dio el gane en las elecciones. “Sabe lo que es el INE y por eso lo quiere desaparecer”. Omar Armendáriz indicó que, México es un país tan bonito y rico, “y no es justo que se lo lleven entre las patas unos cuantos, por lo que es muy grave lo que está haciendo Andrés Manuel” .mquezada@diarioch.com.mx