Sale Chepe con 3 horas de retraso

Chihuahua.- El Chepe partió de la ciudad rumbo a Los Mochis con tres horas de retraso luego de que integrantes del Sindicato de Trabajadores de Ferrocarrileros de la República Mexicana, Sección 31, bloqueó las vías.

Sin embargo el retraso no fue una mala noticia para todos, ya que algunas personas se enteraron del retraso y compraron boletos para salir este día a la zona serrana.

“Pues qué buena suerte para nosotros”, fue el comentario de una pareja que llegó con sus mochilas de viaje a pedir informes y se les indicó que podían comprar boletos este día y no tendrían que esperar hasta el sábado.

Pero hubo otros pasajeros que en la mañana se les notificó que el viaje se cancelaría y que saldría a las 10 de la mañana, sin embargo ya no alcanzaron a abordar.