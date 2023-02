Salió de su casa en Loma Linda y no ha regresado

Parral.- Buscan a una menor que está desaparecida desde el domingo por la tarde, luego de salir de su vivienda en la colonia Loma Linda, familiares y amigos piden ayuda para localizarla.

De acuerdo al parte policiaco se reportó que este lunes un llamado de emergencia solicitó a agentes municipales acudir a la calle Inglaterra en donde reportó una menor extraviada.

Al arribar los uniformados se entrevistaron con la abuela de la menor desaparecida, les detalló que Karen Jazmín Escalante Díaz de 16 años salió de su domicilio aproximadamente a las 18:00 horas del domingo, indicando que iba a la tienda y ya no regresó y al realizarle varias llamadas, no les contestó el teléfono indicando que no es la primera vez que se ausenta del domicilio.

Sus familiares aseguraron que sospechan que la única parte en donde creen pudiera estar es en la colonia Emiliano Zapata con unas amigas, pero desconoce el domicilio.

La menor de edad es de complexión delgada , tez morena clara, cabello corto y como seña particular cuenta con una cicatriz en la frente, viste pantalón negro, playera negra con blanco al frente, cachucha negra con logotipo de una pantera y calzado blanco.

La señora proporcionó su número telefónico 6275179714 para quien sepa algo del paradero de su nieta ya que se encuentra muy preocupada.