Salió del futbol y Mitsubishi azul choca su carro

Chihuahua, Chih.- El propietario de un automóvil Mazda 3, modelo 2022, quien se identificó como Efrén González, pidió ayuda a los asistentes del juego de la semifinal entre el Chihuahua F.C. y el Tampico Madero, en el estadio universitario, por un choque fuga del cual fue víctima.

De acuerdo a lo narrado por el afectado, se estacionó afuera del edificio de posgrado de la Facultad de Contaduría y Administración y aproximadamente a las 22:30 horas de ayer, antes de llegar al vehículo, una camioneta tipo pick up, color azul, marca Mitsubishi, modificada para estar más alta de lo normal lo chocó y se dio a la fuga.

Tres personas fueron testigos del golpe y le pidieron al conductor que se detuviera, sin embargo, cobardemente se dieron a la fuga.

“Le pido de su apoyo a la comunidad chihuahuense, al club de fútbol Chihuahua FC, a la Universidad Autónoma de Chihuahua y a su facultad de Contaduría y Administración para que me ayuden a dar con los responsables, naturalmente ya se presentaron los reportes correspondientes”, citó en el mensaje.

El afectado aclaró que no busca al responsable para confrontarlo de manera hostil, ni para escalar la situación de manera negativa, solamente requiere que su compañía aseguradora asuma los daños, ya que por la marca y modelo, seguramente están asegurados y le ayuden a no tener que ser él quien asuma el costo de la irresponsabilidad, que no es solamente económico, sino además de tiempo.