Salud no tendrá recorte en presupuesto: Magallanes

Chihuahua, Chih.- El secretario de Salud, Felipe Sandoval Magallanes, detalló que en 2023 la salud será una prioridad en cuanto el presupuesto. Señaló que no habrá una reducción del presupuesto para Salud, con lo cual se tendrán proyectos en materia de atención a la desnutrición, continuidad en clínicas móviles, entre otros mencionó.

Si bien no detalló cuál es el presupuesto que actualmente se ha solicitado para 2023 señaló que esperan se apruebe en el esquema en que se ha presentado y la salud no sea una de las ramas en las que exista reducciones o austeridad.

“Se había hablado que nos iban a disminuir presupuesto pero a última hora tuvimos la noticia de que no hará tal disminución. Me comentó la gobernadora de manera extraoficial que ella había optado por no disminuir el presupuesto por lo menos a nivel salud”, detalló.

Señaló que es así que se encuentran a la espera de la autorización del presupuesto con lo que se planea llevar a cabo distintos proyectos. “Continuamos con las clínicas móviles, eso sí es un hecho; tenemos pendientes un proyecto que vamos a hacer a nivel de la sierra, es un proyecto intersectorial, no sólo de la Secretaría de Salud sino de la Comisión de Pueblos Indígenas, la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, y del Desarrollo Integral de la Familia, y todos estamos trabajando en conjunto para atender la desnutrición en los niños”, explicó.

Cabe destacar que en 2022 el presupuesto aprobado previamente fue de 7 mil 353 millones 198 mil 808.93 pesos, que incluyen 80 millones 916 mil 176.91 pesos destinados a la Secretaría; 5 mil 718 millones 282 mil 626.06 pesos para Servicios de Salud y mil 554 millones de pesos para el Instituto Chihuahuense de la Salud (Ichisal).