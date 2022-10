San Judas: fe y gratitud

La fe movió a miles de feligreses quienes desde muy temprana hora salieron de sus casas para ir a visitar a ‘El Rey de los Milagros’.

Algunos partieron desde sus casas y otros desde la Puerta de Chihuahua para caminar alrededor de 15 kilómetros hasta llegar a la capilla de “San Judas Tadeo”, quien según diversos textos neotestamentarios, este, fue uno de los discípulos de Jesús de Nazaret, que formaba parte del grupo de los doce apóstoles.

Cada 28 de octubre, la Iglesia católica celebra la fiesta de este santo al cual el día de ayer se le llevaron flores y velas para rendirle honor.

Otras personas, sobre todo niños se disfrazaron de él; mientras que otros cuantos llevaron rosarios y escapularios.

ÉL ME SALVÓ DEL COMA

Casi al llegar a la capilla; Ramona Isela tuvo que ser atendida por paramédicos de la Cruz Roja ya que el cansancio la alcanzó y sus piernas ya no podían más; sin embargo, al ser estabilizada, ella decidió continuar con su manda ya que, según sus palabras; “San Judas la salvó del coma”.

“Hace cinco años caí en un barranco, y estuve completamente inconsciente por 15 días; los doctores decían que ya no me iba a salvar e incluso, ya ni siquiera me querían atender por que veían mi caso como perdido, pero yo sabía que él me iba a ayudar y luego desperté”, dijo Ramona.

Desde ese día, esta mujer acude a este sitio para agradecer por su vida.

“Fueron cuatro metros; bien pude haber perdido la vida, pero no; San Judas me permitió seguir aquí”.

GRACIAS A SAN JUDITAS, MI HIJO ESTÁ VIVO

“Tengo doce años viniendo aquí; desde el primer año de mi hijo quien, a los tres meses empezó a sentir convulsiones y epilepsias; antes veníamos en el camión y esta es la primera vez que lo traigo caminando; yo le dije a San Judas que no me quitara a mi hijo; y aquí estamos hoy, dándole gracias”, expresó Rubí Esmeralda, madre de Justin.

Rubí, siempre trae para este santo velas; y en esta ocasión la acompañó su hijo quien vistió con el traje de San Judas.

“Para mí es muy importante venir, agradecer por la vida de mi hijo y por toda la familia”.

ME AYUDÓ EN MI EMBARAZO Y AHORA LE PIDO POR MI BEBÉ

Óscar Tadeo, es el nombre que lleva un bebé de 8 meses; su madre, tuvo amenaza de aborto; sin embargo, ella se encomendó a San Judas y su hijo logro nacer.

“Desde el embarazo, empecé a pedir por él; y bueno, cuando él nació, se le diagnóstico mal deformación craneal y ahora, también estamos pidiendo por su salud es por eso que, en esta ocasión lo trajimos vestido de San Judas”, expresó Cinthia Nayelly, madre de Tadeo.

Esta, es una tradición que miles de chihuahuenses han adoptado y que, año con año seguirán realizando debido a su fe; pero además para disfrutar de la feria que se instala en este lugar en la que se ofertan chucherías, pulseras, rosarios, figuras de santos, cobijas, entre otros artículos.