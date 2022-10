Sana y libre de cáncer

Chihuahua, Chih.- Lo más difícil de todo al enfrentarse al cáncer… Lo más difícil… ¡es todo!.. Desde aceptarlo, hasta sacar fuerzas de donde sea cuando ya no das para más; pasar por esto, fue un proceso muy agotador y lo único que me daba fuerzas para seguir adelante, era tener la confianza de que Dios estaba conmigo”, expresó Florencia Piedra Juri, sobreviviente del cáncer desde hace dos años.

Hoy, 19 de octubre se conmemora el Día Internacional de lucha contra el Cáncer de mama; el objetivo de esta fecha, es sensibilizar a la población con un mensaje clave: la importancia de la detección precoz, a fin de mejorar el pronóstico y la supervivencia de los casos.

El cáncer de mama puede presentarse en las mujeres y raramente en los hombres. Los síntomas son las protuberancias en el pecho, las secreciones de sangre del pezón y los cambios en la forma o la textura del pezón o el seno.

El tratamiento depende de la etapa del cáncer; y este puede consistir en quimioterapias, radioterapias o cirugías. Algunos estudios, han demostrado que el riesgo de tener cáncer de mama se debe a una combinación de factores, incluyen una edad avanzada, la primera menstruación a temprana edad, edad avanzada en el momento del primer parto o nunca haber dado a luz, antecedentes familiares de cáncer de mama, el hecho de consumir hormonas tales como estrógeno y progesterona, consumir licor; sin embargo, es importante entender que el tener un factor de riesgo no significa que la persona tendrá la enfermedad, y no todos tienen el mismo efecto.

A partir de los 20 años es necesario que la mujer efectúe exámenes de autoexploración de la mama (AEM) de forma regular para detectar el posible cáncer en una etapa temprana, que podría tratarse con mejores resultados.

'SENTÍ MIEDO Y MUCHA ANGUSTIA '

Para Florencia, mejor conocida por sus familiares y amigos como “Flori”, vivir una situación de esta magnitud fue algo que la llenó de mucho miedo y angustia pues en ese momento, ella se encontraba aparentemente bien y sus ganas de seguir adelante y continuar con su vida eran bastantes.

“Me diagnosticaron a los 43 años, al principio no fue difícil, como que no me lo creía del todo; pero cuando comencé a perder el cabello por las quimioterapias fue cuando realmente sentí miedo y mucha angustia; para mí familia también fue difícil, sobre todo para mi padre quien me acompañó durante todo el proceso”, expresó Flori.

Todo el proceso inició desde la primera biopsia, luego vino el diagnóstico (el cual fue emitido por teléfono por una asistente del Instituto Mexicano del Seguro Social).

“Ella me dio los resultados pensando que yo ya sabía; no hubo nadie que me explicara algo acerca de mis resultados; sentía angustia e incertidumbre”.

Luego de recibir tal noticia; Florencia tuvo que esperar a que le programaran una cuadrantectomía; lo que significa que extirpan el tumor y un poco más del área alrededor y una cuarta parte del seno. “Sólo puedo decir que, la recuperación fue dolorosa. Después de eso, inmediatamente se comenzaron con las quimioterapias; fueron 12 sesiones, una más pesada que la otra”, recuerda Flor. Según lo que ella recuerda, había veces en las que sentía que ya no podía más; sentía que su cuerpo se iba deteriorando poco a poco.

“Sentía que ya no podía; pero luchaba por seguir… Después de eso, me tocaron 35 sesiones de radioterapia y aunque estas no me causaron tanto malestar; me generaban mucho cansancio, al grado de no querer salir de la cama”.

'UNO DE LOS DÍAS MÁS FELICES DE LA VIDA'

Flor, siempre ha sido recordada como una mujer sonriente y aguerrida; y aunque en ese momento, el cáncer la atacó; un año después ella ganó la batalla y ahora ese pasaje de su vida, queda en su mente como un recuerdo más.

“Un año después, por fin mi oncóloga me confirmó que no quedaba ningún indicio de tener cáncer, y aunque el tratamiento médico debe seguir durante cinco años más para estar completamente seguros; ese día fue uno de los más felices de mi vida”.

Al cuestionarle que les diría a las mujeres que están pasando por este proceso; ella refirió que no se rindan y que, aunque a veces se quiere dejar todo debido a lo doloroso y agotador que esto es; lo importante es seguir adelante.

“Por favor no se rindan; sé lo doloroso que esto puede llegar a ser, pero es fundamental seguir adelante, comer bien, hacer alguna actividad que nos distraiga de pensamientos negativos; por ejemplo yo nunca dejé de trabajar desde casa, sólo bajé el ritmo”.

“Es importante también mantener una buena actitud, pelear; pelear con todas las fuerzas, orar y no rendirse”, señaló Florencia. Actualmente, “Flori”, es una mujer que confía en Dios, que recibió una nueva vida; una mujer que ahora aprovecha cada minuto, que estudia una nueva carrera, que mantiene en pie su negocio y que además, tiene un trabajo. Florencia es una mujer feliz, sana y libre de cáncer.