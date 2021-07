Sanciona ley a quienes incumplan proceso de entrega-recepción

Chihuahua, Chih.- El abogado Gerardo Cortinas Murra, explicó que los funcionarios públicos que nieguen información sobre las finanzas estatales en el proceso de entrega–recepción, podrían ser acreedores a sanciones administrativas e inhabilitaciones dentro del servicio público y otros trámites de índole institucional.

Cortinas Murra, precisó que también la Ley General de Responsabilidades Administrativas contempla sanciones en contra de los funcionarios públicos que no cumplan con la entrega–recepción a más tardar 30 días naturales antes de la toma de posesión del nuevo gobierno.

El artículo 75 de la Ley de Entrega Recepción para el Estado de Chihuahua, define que en los casos de responsabilidades administrativas tales, se impondrán sanciones administrativas como: Amonestación pública o privada; Suspensión del empleo, cargo o comisión; Destitución de su empleo, cargo o comisión, e inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público y para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.

Otro aspecto clave radica en que luego de que se entregue el acta de entrega– recepción, quien reciba tendrá 30 días naturales para realizar observaciones y un órgano interno determinará su procedencia o no en un plazo mayor a 15 días.

De acuerdo con el artículo 29 los servidores públicos incurrirán en responsabilidades administrativas cuando incumpla con alguno o varios de los siguientes puntos:

No realizar entrega recepción de su empleo, cargo o comisión; entregue información incomprensible o incompleta, sin la debida motivación y fundamentación establecidas en esta Ley; oculte, altere, destruya o inutilice, total o parcialmente, sin causa justificada, la información, bienes y recursos que se encuentren bajo su custodia; no documente el ejercicio de sus facultades, competencias, funciones o actos de autoridad, de conformidad con la normatividad aplicable; no atienda los requerimientos de aclaración que se le formulen, en el plazo establecido.