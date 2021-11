Sancionará FGE a fiscal Carrasco por afirmar que Juárez es fábrica de sicarios

Chihuahua, Chih.- El fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, dijo que fue irresponsable la declaración del fiscal de Distrito Zona Norte, Jesús Manuel Carrasco Chacón, en la que aseguró que Ciudad Juárez se ha convertido en “una fábrica de sicarios”, debido a la alta incidencia de adolescentes acusados de asesinar a integrantes de bandas contrarias.

“Muy desagradable declaración. Yo creo que no debemos criminalizar a los jóvenes de Ciudad Juárez ni de ningún lado del mundo. Siempre he sido muy respetuoso de la juventud, de los adolescentes y no coincido con su apreciación, no considero que sea así”.

Fierro Duarte señaló las autoridades son responsables de apoyar a la juventud del estado para que cuenten con mejores condiciones de vida y por ello no deben magnificar la situación de los menores en conflicto con la ley.

El funcionario aseguró que habría cuando menos “un jalón de orejas” para Carrasco Chacón tras lo que manifestó ante los medios.