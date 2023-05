Sangre de gato y corazones de cuervo

Había en el pueblo un muchacho vecino de mi bisabuelo, el tal Chucho al que decían que le pegaban unos ataques epilépticos bien fuertes. Los médicos se empeñaban en explicar a la gente crédula que los epilépticos no eran “endemoniados”, como les llamaban acá, es decir, que no nomás no estaba poseídos por el demonio, sino más bien que era una enfermedad de los nervios.

Por desgracia, ni Chucho ni sus parientes hacían caso de los doctores. En cambio, Chucho, quien se llamaba Jesús Velázquez, recogía un sinnúmero de recetas que le daban las comadres campesinas y uno que otro curandero, “para expulsar a los diablos del cuerpo”. Le aseguraban al pobre que, para una enfermedad como esa, no había nada mejor que la sangre de gato. “Se le hace una cortadita en una oreja al gato, y se recogen nomás unas pocas de gotitas, que te las puedes tomar en ayunas en el café, o si quieres con una bebida de yerbabuena, pero tiene que ser con la Luna en cuarto menguante”. Otra comadre le decía: “Para ataques como los tuyos, lo mejor son las patitas de lagartija, esas sí son buenas... les cortas las patitas y la colita en pedacitos muy chiquitos, y los pones en una cucharada de atole espeso, y así te las pasas muy bien”.

Alguien más recetó al joven los corazones de cuervo recién muerto, calientitos. Y allá andaba el hombre por las arboledas, acompañado de un tío suyo con un rifle, y al divisar un cuervo, le disparaba el tirador, y al caer, inmediatamente lo abrían con filoso puñal y le sacaban el corazón todavía palpitante y chorreando roja sangre. Así los engullía el infeliz epiléptico, pero por más corazones que se llevaba al estómago, los ataques siempre volvían.

Sólo le quedaba al pobre la opción de irse en peregrinación al pueblo de Espinazo, Nuevo León, donde por aquellos días era fama que había un portentoso curandero, un joven llamado Fidencio Constantino. Era éste un rústico, ignorante aunque místico, reputado por tener el don de curar con éxito, empleando masajes y cocimientos de yerbas del monte. Dicen que era además caritativo Fidencio, que ayudaba a todos sin pedir a cambio nada para él.

La gente iba por miles a Espinazo, y se dice que el campamento del santón llegó a tener más éxito y más visitantes que la antigua y venerada gruta de Lourdes en Francia.

Chucho, vecino de mi bisabuelo, supo por la prensa de la fama del popular santo de Nuevo León, y allá se fue, habiendo conseguido el dinero sólo para ir más no para la estancia ni la vuelta. Quemó el Chucho sus naves, pues, y arriesgó todo por curarse.

Salvo sus episodios epilépticos, era muy sano y nunca le dolía nada. A los pocos días de estar en el extenso, ruidoso, sucio, maloliente y polvoso campamento de los seguidores de Fidencio, empezó el muchacho a sentir un doloroso malestar. Le dieron horribles calambres, dolor de cabeza, falta de apetito, calenturas... Pensó, tratando de calmarse, que se podía tratar de un simple resfrío.

Pero al día siguiente, Chucho no se pudo ya levantar del horroroso colchón de aquella tienda de lona. Lo atormentaron terribles calambres en el estómago, por momentos perdía la noción de las cosas; y el cuerpo se le cubrió con manchas rojizas. Por la noche entró en estado de coma. Al día siguiente falleció.

Y como no hubo gente cercana a su familia que lo pudiera atender allá, Chucho fue enterrado en tierra extraña, en un recodo del arroyo en las afueras de Espinazo, y sin funeral, sólo como un perro. En mi pueblo dijeron que el paisano murió porque desobedeció las órdenes de Fidencio de compartir con los peregrinos las recetas que les eran suministradas. Pero nunca se supo si a Chucho lo despachó al otro mundo la epidemia de tifo que se había desarrollado en aquel campamento, o si le cayó la maldición del “niño santo”.