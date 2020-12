'Santa no podrá venir por Covid'

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua, Chih.- Ante la incertidumbre económica Irma Yolanda, madre de tres niños ha tenido que decirles que este año Santa tal vez no llegue porque no podrá salir por la pandemia. Incluso este año, ante la falta de trabajo, tampoco se sabe si habrá algo de cena en la mesa de Nochebuena.

La familia compuesta por la pareja y sus tres hijos que van desde los tres hasta los 14 años llegaron desde San Juanito a Chihuahua hace seis meses, sin embargo las cosas no han ido muy bien para esta familia que rentan un domicilio en la colonia Tarahumara.

“Los niños sí creen en Santa, pero ahora les digo yo, a lo mejor no va a haber nada, quien sabe si se enferme el Santa o no pueda salir. Este año no nos ha ido muy bien porque no todos los días hay trabajo, hay días que no se sabe cómo le vayamos a hacer, olvídese con la Navidad”, comentó la madre.

Sin embargo los niños insisten en pedir los juguetes que ven en la televisión, comentó su madre. A pesar de que el trabajo es escaso la familia hará un esfuerzo por ahorrar algún dinero, aunque la jefa de familia detalló que tras su migración a Chihuahua, esta será la primera Navidad en la ciudad, con lo que esperan a que su situación se estabilice para mantener la tradición.

A quien desee apoyar a la familia puede hacerlo acudiendo al domicilio ubicado en la calle Arroyo número 3745, de la colonia Tarahumara, al Norte de la ciudad, o comunicarse al teléfono 614-281-5247.