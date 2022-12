'Santas' también son psicólogos

Francisco López/ El Diario

Chihuahua, Chih.- “Santa Claus es una especie de psicólogo con los niños, porque con él los niños se abren y se expresan y te dicen su real sentir. Muchas veces no me han pedido juguetes, han pedido que todo esté bien en sus familias, que sus hermanos no les peguen, o que los traten bien en la escuela”, consideró uno de los Santas del Centro que en este año han regresado para poder tomarse la tradicional foto y escuchar los pedidos de los niños chihuahuenses.

Con una tradición de 70 años en la ciudad con cuatro generaciones de fotografías para niños con Santa Claus la familia Mendoza destacó que luego de dos años de pandemia en que no se les permitió estar en las ciudades, recorrieron las rancherías y distintas partes del estado.

En estas siete décadas han tenido la experiencia de conocer los deseos de los niños que ahora han crecido hasta tener sus propios hijos que han cambiado sus peticiones navideñas.

“Antes pedían carritos de madera, muñecas, ahora piden celulares, drones, cosas tecnológicas. Pero también cambia de acuerdo al lugar, en las rancherías quieren gallos, potros, e incluso hemos notado que algunos piden juguetes bélicos, armas muchas armas, porque los niños saben cómo se está viviendo el momento, y los niños siempre te van a decir la verdad”, explicó Santa.

Como parte de esta experiencia señaló que hablar con los niños es una emoción muy pura. Santa destacó que aún hay muchos niños que tienen un fervor por el personaje, y buscan llevarse la foto del recuerdo que permanece durante su infancia y aún mientras van creciendo pueden recordar en ellos esa ilusión.