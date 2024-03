SAT ampliará horario por declaración anual

Chihuahua, Chih.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) extenderá los horarios de atención los días 22, 25, 26 y 27 marzo y el 1 de abril para que las personas morales puedan presentar su declaración anual correspondiente al ejercicio fiscal 2023, informó Alejandra Alicia Paredes Hernández, administradora de servicios al contribuyente en Chihuahua.

Expuso Paredes Hernández que con la finalidad de apoyar a las personas morales en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, para lo que se tiene hasta el 1 de abril, los días 22, 25, 26 y 27 marzo y el 1 de abril, las 55 oficinas del SAT del país operarán en un horario de 8:30 a.m. a 6:00 p.m., regularmente el horario es de lunes a jueves de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. y los viernes hasta las 3:00 p.m.

Apuntó que ante cualquier duda, se tienen varios canales de atención como es el chat uno a uno que se ubica en la página www.sat.gob.mx, además de que se brinda asesorías fiscal en la oficina del SAT ubicada en la calle Cosmos 4334, colonia Satélite, y se cuenta con tutoriales en youtube para el envío de la declaración.

Este año, precisó, desde enero se habilitó la plataforma para presentar la declaración anual, que cuenta con varias actualizaciones y mejoras para facilitar el cumplimiento de las obligaciones, esto a raíz de comentarios recibidos por parte de los contribuyentes.

Una de estas actualizaciones es que se pueden agregar las pérdidas fiscales por amortizar que no se visualicen en el formulario, provenientes de las declaraciones de los ejercicios 2013 a 2021.

Apuntó que se eliminaron los estados financieros de cambios en el capital contable y de flujo de efectivo dentro de la captura anual, lo que permite una mayor fluidez, aunque, aclaró, no quiere decir que las personas morales no sean sujetos obligados a realizarlo en el interior de su contabilidad.

Indicó que al lanzarse el aplicativo desde enero, los contribuyentes han tenido tiempo para realizar la revisión de la información y aclaró que de salir un saldo a favor pagar, la línea de pago saldrá con fecha del 1 de abril.

Para realizar el envío de la declaración es necesario contar con la firma eléctrica (e.firma) y estar al corriente con las declaraciones de pagos provisionales, declaraciones anuales del Impuesto sobre la Renta (ISR) de ejercicios anteriores, declaraciones de retenciones de pagos realizados por arrendamiento, honorarios, Resico de personas físicas, sueldos y salarios, asimilados y dividendos.

Explicó la administradora de Servicios al Contribuyente del SAT en Chihuahua que la declaración precarga todos los datos, por lo que exhortó a los contribuyentes a revisar si las retenciones de salarios, pagos provisionales a personas físicas por honorarios, están de manera correcta y de haber una actualización que se deba realizar, hacerlo con brevedad, para que no se tengan diferencias en la información presentada.

“La invitación a las personas morales es a que se acerquen, a que cumplan, está la autoridad para apoyarlos en este horario extendido en todo el país”, dijo.

Indicó que al corte del 10 marzo se han presentado 149 mil declaraciones en el país, esto es, 73% más que en relación al año pasado.

Al haber facilitado la herramienta desde enero y sobre todo las facilidades que se dieron en la captura de ciertos datos, la precarga y la eliminación de datos, hicieron que el contribuyente cumpliera de una manera más ágil, dijo.

Agregó que se tiene un área tecnológica a nivel central, en la que se revisa cualquier anomalía en el envío, por lo que de presentar los contribuyentes algún contratiempo, se pueden acercar a cualquiera de los canales de atención para generar el reporte al área.

De no cumplir con la declaración anual en tiempo y forma la consecuencia puede ir desde actualizar y recargar el monto que salga a pagar y de detectar las áreas de fiscalización algún incumplimiento, los contribuyentes pueden ser sujetos a algún requerimiento de la obligación no presentada y de no cumplirse, se puede convertir en alguna multa.

Apuntó Paredes Hernández que el cumplimiento en personas morales es alto y oportuno.

cvalenzuela@diarioch.com.mx