Saturadas, oficinas de SRE

El Diario

Las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en Chihuahua ubicadas en Calle Morelos esquina con Independencia en el Centro de la ciudad, han vuelto a abrir a la atención al público de manera presencia, luego meses cerradas por la contingencia sanitaria de Covid-19, sin embargo las citas aún deben ser vía Internet.

De acuerdo con la indicación de la dependencia federal, todas las oficinas que se encuentren en ciudades con el semáforo naranja de la pandemia abrieron hace varios días, con sus respectivas precauciones, no obstante el portal de citas por internet estaba temporalmente desactivado, por lo que las citas se tuvieron que posponer y reprogramar.

Antes de la pandemia era común las filas a las afueras de las instalaciones, algo que ya comenzó nuevamente con ligereza y precaución, además quienes acudieron a realizar los trámites reconocieron que hay un buen control y atención.

“Parece que todo va bien, yo hice la cita por internet. Ahorita nada más que vayan pasando uno por uno, por eso de la sana distancia”, dijo José Ávila, quien acudió a tramitar su pasaporte por tres años y dijo que tendrá que pagar mil 300 pesos.

No obstante, había varios adultos mayores que aprovechan el descuento para que su documento solamente sea de 600 pesos, aunque reconocieron que no es tan sencillo usar el internet, ya que no estaban tan acostumbrados.

También se puede llamar al Centro de Contacto, disponible en el número telefónico 800 8010 773, de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche y los sábados de 9:00 a 16:00 horas. Está disponible el teléfono de la delegación local 614 238 1242.

Otra indicación para la asignación de citas, es que se priorizarán las emergencias médicas, académicas, laborales y de protección consular, por lo que se ha pedido no solicitar cita de no encontrarse bajo alguno de estos supuestos.

A la entrada de las instalaciones se pide ingresar con cubrebocas, pasar en el tapete con liquido desinfectante, se toma la temperatura, además que solo pueden hacer trámites quienes ya cuenten con cita y lleven su documentación completa.