Saturan central camionera a unas horas de Nochebuena

La Central Camionera en la ciudad de Chihuahua lució a reventar por las decenas de personas que buscaban durante el fin de semana llegar a diversos destinos dentro y fuera del estado. Con un incremento del cien por ciento y los autobuses llenos a todas horas, este sábado fue una de las jornadas con mayor movilidad en el año.

En algunos casos no encontraron ya espacios para viajar, como el de Juana Contreras que llegó de Denver y necesitaba ir a Torreón, donde está su familia.

Según expresaron encargados de ventanilla consultados, ayer estaban totalmente llenos los destinos predilectos que son Ciudad de México, Nuevo León, Coahuila y Guadalajara, en mayor medida. Dentro del estado fueron Ciudad Juárez, Cuauhtémoc,

Delicias, Camargo y Jiménez.

Las corridas son durante las 24 horas y la última oportunidad que tienen los viajeros para llegar a sus destinos para la cena de Nochebuena y pasar la Navidad en familia.

“Se tienen que comprar los boletos con hasta 15 días antes, de ida y de regreso. En estos días siempre hay este tipo de movilidad y es difícil que encuentren boleto el mismo día y más si es un destino muy concurrido”, destacaron los trabajadores.

“Vengo desde Dallas, Texas. Tampoco encontré el camión en el que venía, tuve que agarrar otro camión y me dejó aquí y de aquí (voy) para Torreón, pero si no encuentro el viaje no sé cómo le voy a hacer, ya me está esperando mi familia. Ya me están llamando, entonces voy a ver cómo puedo acercarme”, explicó Juana