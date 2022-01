Se acusan mutuamente Martín Chaparro y Juan Carlos Loera

El líder estatal de Morena, profesor Martín Chaparro y el ex candidato a la gubernatura y actual delegado de programas federales en Chihuahua, Juan Carlos Loera de la Rosa se acusaron y responsabilizaron mutuamente en relación a la multa de 25.9 millones de pesos, que aplicó el Instituto Nacional Electoral (INE) a dicho instituto político por graves irregularidades financieras en el pasado proceso electoral.

“Las sanciones por más de 25 millones de pesos impuesta por el Instituto Nacional Electoral contra el partido Morena en Chihuahua, es en gran parte por la omisión de informes de gastos de campaña a la gubernatura del estado por Juan Carlos Loera”, aseguró el dirigente estatal de Morena, Martín Chaparro.

Asimismo mencionó que en el mes de marzo de 2021 fue cuando enviaron un oficio al Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, en la cual advertían las irregularidades cometidas por el entonces candidato a la gubernatura en la precampaña, además de la pretensión del Instituto Estatal Electoral (IEE) de Chihuahua de sancionar esas infracciones.

Martín Chaparro afirmó que también informaron que la actividad del gasto del coordinador estatal por la defensa de la 4 Transformación en Chihuahua, había generado inquietud de la autoridad estatal de la cual el CDE de Morena no ha sido participe.

Agregó que tradicionalmente los partidos políticos confían a los candidatos en turno la asignación de representantes ante los órganos electorales, por lo cual el candidato a gobernador seleccionó como representantes legales a un abogado de la Ciudad de México y a una licenciada exdirigente municipal del PRI en ciudad Juárez, cayendo en ellos la responsabilidad de informar, aclarar y en su momento impugnar las observaciones del IEE y del INE.

Detalló que a la dirigencia nacional se le informó sobre los actos anticipados de campaña, el recibimiento de dinero o en especie de personas no autorizadas, en nulo informe de gastos y el exceder el tope de gastos de campaña y pre campaña.

Por su parte, el delegado Juan Carlos Loera de la Rosa fue cuestionado sobre las acusaciones y señalamientos de irregularidades desde la dirigencia estatal de su partido ante la multa millonaria que les impuso el INE.

“Yo como candidato a gobernador fui muy escrupuloso con toda la cuestión financiera. Todo se declaró, todo se cumplió en tiempo y forma, o sea que esta multa no es para el candidato a gobernador, sino para el partido porque no se cumplieron pues las cosas” dijo.

Agregó que hubo 700 candidaturas en el estado, desde regidores, diputados locales, diputados federales, presidentes municipales. “Yo fui candidato, no era encargado de las finanzas del partido”, puntualizó.

“Sí soy responsable de todas las finanzas de mi candidatura y ahí no hay ninguna observación a mi campaña”, dijo.

Y agregó: “yo más bien no conozco los detalles sinceramente la verdad, pero hubo muchos candidatos que a mí me dijeron que del partido a nivel local no los ayudaron para la fiscalización y recibirles sus documentos”.

“Ni siquiera es un tema de uso ilícito de los recursos o topes de campaña, a mí me parece que son asuntos de reportes y en ese sentido el partido tiene la responsabilidad de coadyuvar con los otros candidatos, prácticamente de aquellos municipios muy pequeños que tuvieron campañas muy austeras”, explicó.

Ante la carta que envió el líder estatal de Morena, Martín Chaparro al Comité Ejecutivo Nacional de ese partido, advirtiendo de gastos excesivos en la campaña a la gubernatura de Loera, el actual delegado de Programas Federales respondió: “yo le contestaría que en primer lugar, quien emite la sanción es el INE no el CEN, a quien notifica es al partido a nivel nacional no a los representantes locales”.

“Yo supongo que el presidente del CDE Martín Chaparro señala eso porque las personas que fueron representantes en los órganos locales eran parte del equipo de mi confianza, es decir, a ellos no les correspondía ser notificados pero a los candidatos sí nos correspondía ser muy escrupulosos por parte de las finanzas y yo como candidato cumplí a cabalidad”, aseguró.

-¿Entonces quién es el responsable de esas graves irregularidades, el partido Morena o usted como candidato?- se le preguntó. “No soy responsable, yo asumí mi papel como candidato en su momento y cumplí con todas las de la Ley”, respondió.

En relación a los señalamientos del presidente del CDE de Morena, de que Loera depositaba directamente a cuentas bancarias personales de su equipo cercano dinero de la campaña, negó tal aseveración.

“No es cierto…, la fiscalización de mi campaña está todo cumplido, hay que ver en qué campañas se omitieron otras formalidades, en la mía no, y no sé a qué personas se refiere (en relación a las señaladas por Martín Chaparro). Insisto esta multa se hace al partido a nivel central”, finalizó.