Se apareció el cargador degollado

Ciudad Delicias.- Mi señora lo vio antes que yo, y sin que ella me despertara, un silencioso mecanismo en mi sueño hizo que yo abriera los ojos en ese momento para ver al horrible individuo que nos aterrorizó con su mueca sangrante.

¿Por qué sonreía? ¿Por qué alguien tendría motivos para enseñar una sonrisa tan abierta y cínica en las condiciones en que estaba el tipo, con aquella horrible herida atravesándole la garganta de un extremo al otro? En última instancia, ¿por qué tenía aspecto de estar vivo alguien que no tendría siquiera por qué respirar?

Yo trabajaba de trailero viajando de Parral, de Guachoch y Tomochi, a Chihuahua y a Delicias, transportando madera de los aserraderos a las plantas industriales y muebleras. En uno de mis viajes a Delicias, llegué como siempre a aquella planta en el Complejo Industrial, al sur por la salida a Camargo, y como siempre, formé el camión para agarrar turno para pesar la carga y para luego descargar.

Era temprano, muy temprano, demasiado, porque llegamos en la madrugada. Evita, mi esposa, venía conmigo, como siempre lo hacía cuando podía. La rutina era igual: llegaba uno y tomaba su turno, un camión detrás del otro, para que en la mañana temprano que llegara el personal de la báscula, nos pesaran la carga para pasar luego al área de descarga, ya adentro de la factoría.

Esa vez me di cuenta de que era el primero en llegar, lo cual se me hizo algo raro porque siempre había carros esperando turno.

Me estacioné, pues, casi enfrente de la caseta de entrada.

Mi señora y yo nos dispusimos a dormir unas horitas. A pesar de estar cansado, me entró mucha intranquilidad, así que no podía dormir a gusto.

De repente —no puedo yo asegurar si dormido o despierto— algo me hizo voltear hacia el asiento del chofer, donde vi a un señor sentado en el que era mi lugar, quien veía hacia atrás en ese momento. Era un hombre, no sabría decirlo, pero tenía como unos 30 años de edad. Él me estaba volteando a ver por su lado derecho, hacia atrás.

En ese momento me levanté muy exaltado, y me di cuenta de que mi señora ya lo había estado viendo antes que yo, y lo primero que me preguntó que si también yo lo veía.

“Sí, vieja, sí lo estoy viendo”, susurré, desconcertado porque no traía yo ninguna arma para defendernos de lo que ya veía yo como un asalto.

Pero en el breve instante en que nos miramos, el señor ya no estaba. Yo me levanté del camarote y bajé a la cabina, al tiempo que me di cuenta de que ya no estaba nadie ahí. Pregunté a Evita que si se había fijado en cómo era el intruso, y me dijo que “pues como cualquiera… no sé bien”.

En lo que sí coincidimos después, ya cuando nos hubimos calmado, fue en que el hombre mostraba una sonrisa como de cuando alguien hace una maldad y no puede ocultar el gusto.

Yo, por supuesto, lo primero que hice fue revisar que las puertas tuvieran los seguros puestos por dentro, y así fue en efecto, por lo que descarté cualquier intento que hubiera alguien hecho por robar en la cabina.

En la mañana, me preguntaron que por qué había movido el carro en la madrugada, y platiqué al guardia lo que nos había sucedido, con todo detalle, pues era conocido mío de toda confianza.

“Híjole, Roberto, pues no eres el primero al que le pasa algo así. Hay varios camioneros a los que se les ha subido igual, y dicen aquí que es el fantasma de un cargador que un día se le atravesó a un camión, y lo mató atropellándolo y atravesándole la garganta con unas varillas que casi lo degollaron”.