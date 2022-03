Se beneficiaron ocho duartistas con criterios de oportunidad

Chihuahua.- Al menos ocho ex servidores públicos en el sexenio de César Duarte se sometieron a criterios de oportunidad que les ofreció la Fiscalía General del Estado (FGE), bajo el mando de César Peniche durante el quinquenio de Javier Corral, por lo que algunos no fueron procesados ni sentenciados.

Fuentes de la fiscalía consultadas indican que esos ocho personajes, recibieron uno y/o varios criterios de oportunidad, por diferentes causas penales, éstos encabezados por el ex secretario de Hacienda Jaime Ramón Herrera Corral.

Éste último como pieza clave para ir armando en base a sus declaraciones los llamados “Expedientes X”, nunca fue llevado a los tribunales.

Asimismo figura el nombre del ex secretario general de gobierno Mario Trevizo Salazar, actual director jurídico de la Universidad Autónoma de Chihuahua, quien al comienzo de la “Operación Justicia Chihuahua”, se acercó y habría negociado directamente con el ex fiscal César Peniche colaborar para no ser detenido a cambio de convertirse en testigo con identidad reservada.

Otro de los beneficiarios de los criterios de oportunidad que otorgó el gobierno de Javier Corral fue al ex director de Administración, Jesús Olivas Arzate.

De igual manera Miguel Ángel Mequitic Aguirre quien fungió como Jefe de Control de Pagos de la Secretaría de Hacienda, y cuya firma aparecía en los cheques que se emitían de una cuenta de BBVA, los cuales eran también firmados por Jaime Ramón Herrera.

Los cheques según las investigaciones de la FGE, se entregaban a la empresa de traslado de valores denominada “Servicios Panamericanos”, esta se encargaba de devolver el efectivo de la institución bancaria a la Secretaría de Hacienda.

Fueron al menos una decena de cheques con un valor de más de 20 millones de pesos en su totalidad, los que se cambiaron de esta manera, para poder tener los recursos económicos para el pago de favores políticos en la administración duartista.

Dicha narrativa quedó asentada en la declaración emitida por Abril Portillo de la Fuente, en su calidad de directora jurídica de Hacienda, misma que fue leía por los ministerios públicos en las audiencias.

Otros personajes que aparecen como beneficiarios de los criteros de oportunidad son Ever Aguilar y Omar Ramos, que no son visibles en el escenario público.

Karla Areli Jurado Bafidis, exfuncionaria de cuarto nivel de la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte también recibió criterios de oportunidad.

Lo anterior aun cuando acusó al gobierno de Javier Corral y a la Fiscalía General de Justicia, de presionarla sicológicamente y amenazarla con sentenciarla a 12 años de prisión si no aceptaba ser responsable del desvió de 246 millones de pesos, cometido en 2016, y ser testigo protegido para declarar en contra del exmandatario César Duarte y otros exfuncionarios.

Ricardo Yáñez Herrera, exsecretario de Educación, Cultura y Deporte, se declaró también culpable y se le sentenció a cuatro años de cárcel en un juicio de procedimiento abreviado pero también obtuvo criterios de oportunidad para dejar rápidamente la cárcel.

Testigos “protegidos” que se sometieron a criterios de oportunidad de la FGE en el quinquenio de Javier Corral.

1.- Jaime Ramón Herrera Corral, ex secretario de Hacienda.

2.- Mario Trevizo Salazar, ex secretario general de Gobierno.

3.- Jesús Olivas Arzate, ex director de Administración de la SH.

4.- Miguel Ángel Mezquitic Aguirre, Jefe de Control de Pagos de la SH.

5.- Ever Aguilar.

6.- Omar Ramos.

7.- Karla Jurado Bafidis, ex directora de Administración en la Secretaría de Educación.

8.- Ricardo Yañez Herrera, ex secretario de Educación.