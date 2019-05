Se creía director de la Policía Municipal, pero era empleado de sistemas

Chihuahua.- Por el delito de usurpación de funciones fue detenido un ex empleado de sistemas y mantenimiento del C4 de Jiménez, identificado como Andrés Fernández Porras, debido a que se hacía pasar por Director de la Policía Municipal.



Agentes preventivos de la Comisión Estatal de Seguridad, tiempo atrás recibieron denuncias de propietarios de lugares turísticos de la región sobre un sujeto que se identificaba como Director de Seguridad Pública y aprovechaba su supuesta condición para meter gratis a varias personas a los centros de esparcimiento.



Fue el pasado sábado que los elementos de la CES desarme rasos en Jiménez ubicaron un vehículo que coincidía con características y placas que proporcionaron los denunciantes, le marcaron el alto al conductor y le preguntaron a que se dedicaba, fue entonces que respondió que era Director de SPM, y mostró una identificación que no corresponde con el cargo.



Solicitaron información al C4 y le indicaron que fue empleado de sistemas y mantenimiento pero ya no laboraba en ese lugar.



Ante lo anterior los agentes realizaron el arresto del sujeto y lo pusieron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía Sur por el delito de usurpación de funciones.