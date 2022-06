Se cumplen cinco años de la desaparición de Fátima

Chihuahua, Chih.- Se cumplen hoy cinco años de la desaparición de Fátima Ivonne Juárez Muñoz.

Ella, fue vista por última vez, un 17 de junio en la colonia Los Potreros, al Norte de la Ciudad, desde entonces, su madre la señora Nidia, no ha sabido de su paradero.

“Sólo pido que haya justicia, que me digan en dónde esta mi hija; ya pasó mucho tiempo y hasta la fecha, no he sabido nada de ella, es muy difícil vivir con la ausencia de un ser amado”, expresó Nidia, madre de la víctima.

“No sé si la Fiscalía no hace su trabajo, o qué; ellos presumen que localizan a cientos de personas, pero localizan a las que se van por su propio pie, a las que se llevan jamás las encuentran”.

La madre de la joven, quien actualmente tendría 22 años, señaló que la autoridad presume que Chihuahua es el estado grande, a lo que ella refiere, que “es un estado grande en impunidad y en homicidios y feminicidios”.

Justicia para Nuestras Hijas ha dado seguimiento al caso.

Hoy, en su quinto aniversario de la desaparición, la asociación, solicita el apoyo de la ciudadanía, para intentar dar con su paradero y pone a disposición su número 614 413 3355.