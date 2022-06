Se cumplen dos meses de la desaparición de Marybell Valenzuela

Chihuahua.- “Queremos que la gobernadora no le dé carpetazo al caso de mi hermana; queremos que se haga justicia, que hagan que Eiler hable. Dicen que no pueden obligarlo a que hable porque se le vulneran sus derechos; ¿pero ¿qué pasa con los derechos de mi hermana y de sus hijos?, qué pasa con ellos, que todos los días sueñan con que su madre vuelva”, expresó Denisse Valenzuela, hermana de Marybell.

Un día como hoy, pero del mes de abril, Marybell Valenzuela de 37 años y originaria de Estados Unidos, salió de su casa en Ojinaga, y hasta este momento, no se sabe nada sobre su paradero.

Un pantalón de franela tipo pijama y una sudadera, es lo que ella traía puesto consigo el día de su desaparición.

“Desde esa noche, no volvimos a saber nada de ella; estamos desesperados, la Fiscalía ya no nos ha dicho nada, ya no han salido a buscarla ni con los perros, ni con nada”, dijo la hermana.

Eliel C.S., quien ya fue detenido y vinculado a proceso por su probable participación en el delito de Desaparición por Particulares Agravada; hasta el momento no ha querido hablar.

“Él era su pareja sentimental; ella se fue con él, como es posible que no hable que no diga nada, necesitamos que la autoridad haga algo pronto”, expresó Denisse.

El día de hoy, familiares y amigos tomarán las calles de Ojinaga para exigir justicia; partirán del Crucero de Libre Comercio y Camargo, hasta el Zócalo a las 7:30, en donde se encenderán veladoras blancas.

Marybell quien es madre de un niño de 10 años, dos niñas de cinco y once y una adolescente de 16, pesa 56 kilogramos, mide 1.64 centímetros, de tez trigueña clara, delgada, de cabello regular, lacio castaño con puntas más claras y ojos verdes.

Para cualquier información acerca del paradero de ella, favor de comunicarse al 911, al 089 o a través de Denuncia Anónima www.pasaeldato.gob.mx.

“Nos estamos muriendo en vida, pero no nos rajamos; queremos que la autoridad nos escuche, que no dejen el caso de mi hermana en el abandono, les suplicamos a la ciudadanía que, si alguien sabe algo de ella, nos lo haga saber, por favor”.