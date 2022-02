Se debe revisar el vínculo entre muerte de Villarreal y el dinero de Congreso: De la Rosa

Chihuahua. – El diputado morenista Gustavo de la Rosa Hickerson “Pichú”, urgió a revisar el posible vínculo entre la muerte de René Villarreal, quien fuera funcionario de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento y el desvío de fondos económicos del Poder Legislativo.

De la Rosa Hickerson coincidió con otros legisladores en el sentido de la gravedad del tema, sobre todo porque ya se cobraron vidas humanas, una muerte que se encuentra ligada a los malos manejos en el Congreso del Estado.

“¿Cómo es posible que una dependencia como el Congreso, con el presupuesto de ese tamaño no tenga supervisión cotidiana?”, cuestionó el diputado, señalando además que los administradores no deberían tener facultades para utilizar dinero que no les pertenecía.

“El administrador abrió una cuenta bancaria de donde disponía con libertad y depositando a terceros, realizando préstamos y bueno, es también preocupante que se dieran cuenta de esto hasta un año después.” Insistió.

También comentó que el caso desprestigia y pone en entredicho el papel del Poder Legislativo, institución que debe ser ejemplo de honor y honradez ante la ciudadanía.

“¿En manos de quién se encontraba la administración del Congreso, entonces?” exclamó el legislador quien es uno de los perjudicados por la desaparición del dinero del fondo de ahorro que entregaron Jorge Issa y Manuel Soledad a René Villarreal.

Agregó que en el entorno político surgen múltiples especulaciones en torno al caso, entre ellos que dispusieron de varios millones para invertirlos en la polémica financiera Aras, empresa que dejó de pagar rendimientos desde el segundo semestre de 2021 y que a la fecha no ha entregado el capital a miles de afectados.