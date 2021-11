Se deben despolitizar fallos y sentencias políticas: Ravel Cuevas

Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario

Chihuahua.- La Consejera del Instituto Nacional Electoral, Dania Paola Ravel Cuevas, ofreció una conferencia en el auditorio del Tribunal Estatal Electoral, donde expuso argumentos sobre la necesidad de despolitizar los fallos y sentencias en la democracia mexicana.

Ravel Cuevas, dijo considerar que existe un vicio dentro del sistema político mexicano, respecto de promover reformas del sistema electoral, luego de procesos electorales, dirigidas hacia intereses específicos de grupos determinados.

“Hay reformas que parecen constructivas, cuando se derivan de un proceso electoral, pero nosotros podemos advertir que puede haber áreas de mejora para el siguiente proceso electoral, sin embargo, cuando se plantean reformas que a lo mejor son derivadas por cuestiones políticas, eso no es del todo sano en una democracia”, señaló.

Enfatizó que esta serie de criterios cambiantes generan una constante inestabilidad en el sistema político, con las obvias consecuencias de falta de certeza jurídica que generan también desconfianza hacia la ciudadanía.

“Hemos tenido una construcción bastante sólida en derechos humanos, me parece que sí se ha abogado por el principio de progresividad, sin embargo, en el ámbito electoral aún tenemos algunos retos, muchas veces derivados de que existen muchas modificaciones electorales, hay reformas constantes, y las reformas constantes propician que se cambien los criterios y eso del todo no es correcto porque no generan una estabilidad y una certeza”

Durante la conferencia, llamó a los representantes populares y a los encargados del derecho institucional a simplificar el lenguaje técnico jurídico, para desencriptar los mensajes y hacerlos entendibles, sobre todo en fallos y sentencias, así como también a conformar los Congresos con perfiles profesionales y competentes para cumplir los encargos públicos.

“El papel de los partidos políticos es fundamental, porque a final de cuentas el papel de los partidos es postular a quienes integran los congresos, el Poder Legislativo, que termina haciendo estas modificaciones y esto es muy relevante porque los Congresos lo deben integra personas profesionales y con experiencia”, concluyó.