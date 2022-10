Se deben regular las Didi Vans y abrir nuevos permisos para operar

Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.– El decomiso de Mini Van Didi obedece a que la Ley de Transporte Estatal sólo reconoce a las redes de transporte en la modalidad de vehículo sedán con capacidad para cuatro pasajeros, y este nuevo servicio se encuentra intermedio entre el transporte masivo y la operación de duchas redes. Se necesitan nuevas concesiones, una nueva modalidad o la adecuación de ley para operar el semimasivo por plataforma.

Así lo informó la presidenta de la Comisión de Obras, Servicios Públicos y Desarrollo y Movilidad Urbana, Carla Rivas, quien reconoció que se están retirando concesiones que no cumplen con el servicio, sin precisar el dato de cuántas son. Además, dijo que muchos concesionarios no han cumplido con los compromisos de calidad y cumplimiento en el servicio.

“Estos Didi Plus son a través de camiones de hasta 20 pasajeros, me parece, entonces no encajan en esta regulación pero tampoco en la de transporte masivo, entonces tendremos que hacer una regulación, una adecuación y puedan estar en una legalidad e igualdad de competencias con los que licitaron una concesión para brindar servicio a la ciudadanía, permisos y cláusulas de seguridad”, dijo la legisladora.

De acuerdo con su criterio la adecuación a la ley sería la vía más sencilla, porque la operación de las Didi Van sí se considera un transporte masivo porque sí están haciendo una ruta y se deben acotar a los permisos necesarios.

Resaltó que el Estado no debe estar cerrado a las nuevas posibilidades tecnológicas porque la ciudadanía lo que necesita es un buen servicio, independiente de quién lo brinde. “Hay que buscar la manera de regularizarlos para que coadyuven con el sistema de transporte público a ofrecer una alternativa de transporte a la ciudadanía”

Indicó que en particular ha sostenido reuniones con el Subsecretario de Movilidad, Ricardo Hernández, para exponerle la problemática en las colonias, porque los problemas persisten a pesar de los compromisos que hicieron los transportistas.

“Las vecinas y los vecinos del sur de la ciudad me han estado comentando que las rutas siguen sin pasar… Ahorita las noticias que nos dieron desde la Subsecretaría de Transporte es que se están retirando ciertas concesiones y se está dando paso a nuevas concesiones, en este paso de cambiarlas”, declaró.

Resaltó que se trató de un compromiso de los mismos transportistas el meter nuevos camiones, capacitaciones, el comenzar las rutas desde temprano y terminar a la hora debida, circular mayor cantidad de unidades por las colonias.

“Siguen sin pasar los camiones por estas zonas, siguen sin hacer los recorridos completos y de algunas zonas ya se restableció pero en otras siguen en el tema de retirar concesiones y otorgar nuevas a quienes sí quieran prestar el servicio como debe ser”, concluyó.