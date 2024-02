‘Se derrumba tu vida en un segundo’

Gabriel Ávila/El Diario

Chihuahua, Chih.- “El milagro se hizo y Luis Alejandro fue encontrado”, dice Marco Delgado Melo, papá de Luis Alejandro Delgado Zárate, en medio del llanto que entrecorta su voz por las emociones vividas durante casi dos meses, desde su desaparición el 29 de diciembre del 2023 hasta el jueves pasado, cuando fue confirmada su identidad tras rescatar el cadáver de una fosa clandestina.

Fiel creyente, así responde ante la avalancha de condolencias, llamadas y mensajes que por miles le han llegado desde la desaparición de su joven hijo de 19 años y su posterior asesinato: “Dios nos lo dio, Dios nos lo quitó, alabado sea”.

Con resignación y perdón trata de conducirse, orientado por su resistente fe que lo lleva a seguir las enseñanzas bíblicas para pedirle a Dios que los malvados vuelvan a Él, así sean los malvados que se llevaron a su hijo y le dieron muerte.

Antes de conocer el paradero de su hijo, pedía el milagro de encontrarlo como fuera y acabar así con la incertidumbre que mantuvo a toda su familia casi sin dormir durante mucho tiempo. “Ves que se derrumba toda tu vida en un solo segundo”, decía en un primer contacto de Delgado Melo con El Diario, como parte del seguimiento informativo al caso de desaparición.

Luis Alejandro fue encontrado muerto. Su cadáver fue hallado en una fosa del ejido Francisco I. Madero el 14 de febrero, pero hasta el día 15, jueves, fue plenamente identificado, debido a las condiciones en que se encontraba.

Su familia no dejó de buscarlo, cada día, desde el 30 de diciembre que fue hallada su camioneta al norte de la ciudad, a las afueras del fraccionamiento Provincia de Salerno. Las redes sociales de sus familiares estuvieron llenas de oraciones y llamados a Dios y a la comunidad para rezar porque ocurriera un milagro, el de que estuviera vivo; o el milagro de que apareciera incluso sin vida, como finalmente ocurrió.

Tras las pesquisas públicas mediante las cuales la Fiscalía General del Estado pedía el apoyo de la comunidad para localizar al joven, las investigaciones terminaron siendo reservadas, salvo por algunos avances como la detención de dos presuntos implicados, hoy presos en Aquiles Serdán en espera del juicio, y la hipótesis revelada por el fiscal general, César Jáuregui, el 25 de enero, en el sentido de que el crimen organizado estaría detrás de lo ocurrido.

“DIOS TIENE CONTROL DE ESTO... DE SU MANO NADA PODEMOS HACER”

Cerca del primer mes de su desaparición, El Diario hizo contacto con el papá de Luis Alejandro, para avisarle que habría de mantenerse el seguimiento periodístico en aras de su localización. Básicamente para que el caso no terminara en el olvido, compromiso asumido con todos los temas de interés público y con todas las familias que son víctimas de la violencia.

“De corazón, de veras, muchas gracias. Sobre todo por sus oraciones y por usar el poder de comunicar que Dios les ha permitido para trasmitir un poquito el dolor que como familia sentimos”, señalaba en aquel primer acercamiento sin fines de entrevista propiamente.

“La forma de cómo cambia la dinámica familiar de un segundo a otro es catastrófica. No hay palabras para describir cómo ves que se derrumba toda tu vida en un solo segundo, la ansiedad de cada llamada es interminable”, afirmaba.

Ante los pocos resultados de las investigaciones para dar con el paradero de Luis Alejandro, le fue ofrecida al señor Delgado Melo la posibilidad de una entrevista para ser publicada, bajo las condiciones que considerada mejores, tanto para informar a la sociedad de la situación del caso, como para que pudiera expresar lo que sentía y que ello ayudara a su familia en lo que se había vuelto su misión de vida: encontrarlo, porque finalmente esa meta sería la que podría darle sentido a la tragedia que vivía.

“Antes que nada, gracias por su apoyo y solidaridad, sin duda alguna Dios tiene control de esto y sabemos que de su mano nada podemos hacer”, respondía. “Ya leí las preguntas, creo que todas las pudiera contestar. Mañana empezaré a contestarlas pero no prometo que mañana termine, también lo veo con mi Esposa y les confirmo. Les mando de nuevo un abrazo con el corazón y Bendigo a sus familias en el Nombre de Jesús”. Eso fue el siete de febrero, justo una semana antes de que llegara la noticia que esperaba y a la vez no esperaba la familia de Luis Alejandro. Pensaba mandar este fin de semana las respuestas a la entrevista que nunca fue.

“QUE DEJE EL MALVADO SU CAMINO...”

Antes, día con día, a veces tres o cuatro veces, pedía en una página de Facebook, “Porque amo a Dios con todo mi corazón y deseo que todos lo amen”, cadenas de oración a determinadas horas, para suplicar por el regreso de su hijo. Como papá tal vez algo le indicaba que la paz llegaría de alguna forma, con la vida terrenal de “Mi Chinito”, como le decía, o con la vida eterna después de una despedida que les permitiera vivir un luto.

“Otro domingo sin ir los cuatro a la iglesia juntos… Luis Alejandro, que Dios te bendiga y siempre te cuide; que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Números6:24,26”, posteó hacia la sexta semana de su desaparición.

“Está bendición te la di a ti y a tu hermano, no sé cuántas veces, antes de dejarlos en la escuela y siempre lo seguí haciendo, cada día, cada mañana. Te amo y te extraño como no tienes idea. Te pido de todo corazón que me regales un segundo, vuelvas a voltear al Cielo y pidas a Dios por la Liberacion de Luis Alejandro, y por que Dios tome control del corazón de sus captores y sus familias”.

Pocas horas antes de confirmarse la muerte de Luis Alejandro, la actualización de la página mostraba una oración enviada al señor Delgado por una compañera de su comunidad religiosa.

“Tu que miras por sobre el universo, que para ti nada se esconde; habla con los que hacen mal, que deje el malvado su camino, que el perverso abandone sus ideas; que se vuelvan a ti los que tienen a Luis Alejandro, sabemos que si lo hacen tendrás compasión de ellos, porque aunque se metieron con tus hijos, y a tu ungido tomaron por presa. Si se vuelven a ti, serás generoso para perdonarnos, porque tus pensamientos no son como los nuestros, y tu manera de actuar no es como las de ellos”, era parte de lo suscribía el padre del joven.

Perdón y resignación comenzaron a ser constantes en las publicaciones y en sus mensajes vía Whatsapp en la víspera de la identificación oficial que le daría descanso al joven y a sus familiares.

“GRACIAS POR SUS ORACIONES. EL MILAGRO SE HIZO...”

“Gracias a todos y cada uno de los lectores que estuvieron orando por Luis Alejandro, que estuvieron yendo a las iglesias, clamando a Dios por él. El milagro se hizo y Luis Alejandro fue encontrado”, comenta ahora, en un breve mensaje de audio mientras logra parar un poco el llanto.

“Fue encontrado en un área de casi mil kilómetros cuadrados, fue un milagro de Dios que hayamos podido dar con el lugar donde estaba enterrado. De veras, fue un milagro, fue un verdadero milagro”, sostiene Delgado Melo. Da gracias a Dios primeramente por ese milagro y también agradece a las autoridades por los esfuerzos para darle tranquilidad a su familia y a toda una comunidad que extraña al joven.

“Gracias a todos y a todas aquellas personas que de corazónnos acompañaron en sus oraciones. Los amamos. Dios nos dio a Luis Alejandro, Dios nos lo quitó. Alabado sea El Señor”, publicó en la víspera de sus funerales realizados ayer mismo. “Les pido un segundo más de su tiempo, volteen al cielo y den gracias a Dios por los 19 años de vida de Luis Alejandro”.

Especialmente agradece a una exnovia del joven, quien envió a la familia una reflexión que, para su padre, retrata muy bien lo que fue la vida tempranamente arrancada de su hijo, que regalaba alegría a quienes convivían con él.

“La luz del Señor está brillando sobre ti Mi Chinito. Descansa en paz. Te amo por siempre”, así despidió en lo personal a su hijo, tras los agradecimientos a su comunidad, a los desconocidos que se unieron en oración y a quienes de una u otra forma hicieron posible lo que considera un gran milagro.