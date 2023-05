Se deslinda ‘Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua’ de nota de diabetes infantil

Al hacer uso de su derecho de réplica la Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua se deslindó de las declaraciones publicadas en el Diario de Chihuahua el pasado 11 de mayo, emitidas desde la Asociación Mexicana de Diabetes Capítulo Chihuahua.

Por error involuntario de esta Redacción fue omitido el dato en dicha información que se esta aclarando, que se trataba de la Asociación Mexicana de Diabetes Capitulo Chihuahua y no de la Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua.

La aclaración fue solicitada por la presidenta de la Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua Claudia Florencia Vargas, quien de igual forma dio su punto de vista en torno al tema de la diabetes tipo 1 en la población menor de edad en Chihuahua.

Esto en referencia a la nota titulada “Al alza, diabetes infantil en Chihuahua”, puntualizando, textual, que “en el artículo se menciona el nombre de Asociación Mexicana de Diabetes la cual no somos nosotros como organización, y de la misma manera confirmamos no tener relación alguna con la persona que hace mención de dicha Asociación en el artículo, además nunca hemos contado con su colaboración directa o indirectamente para ninguno de nuestros programas de trabajo que Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua realiza en el tema de salud expresamente de diabetes en el Estado de Chihuahua”.

En este sentido la presidenta explicó que en Chihuahua existen tres asociaciones civiles aliadas a la Federación Mexicana de Diabetes. La primera de ellas, dijo, se constituyó en 1999, se estableció en Ciudad Juárez, bajo el nombre de Asociación Mexicana de Diabetes en Chihuahua que actualmente preside ella, Florencia Vargas y que desde 2019 trabaja en todo el estado con un enfoque en la frontera. Mientras que la Asociación Chihuahuense de Diabetes AKAM SURÁ, también presidida por ella, y fundada en 2017, que trabaja con mayor presencia en la capital del estado.

Mientras que una tercera es la Asociación Mexicana de Diabetes Capítulo Chihuahua, de la cual, dijo, desconoce el trabajo que realizan.

Como parte de esta aclaración la presidente señaló que de igual manera cuentan con el programa Life for a Child, que actualmente integra a 157 niños, por lo que enfatizó que no existe una “coordinadora” de este programa a nivel municipal, sino que al ser un programa internacional cuentan en el país con una coordinación nacional.

“Otro tema muy importante que creo que es de atender es que no hay alza, hay detecciones, sí, sí hay detecciones. (En casos de diabetes tipo 1 en menores de edad) No manejan una fuente ni de OMS, la Federación Mexicana de Diabetes, en Salud, en el sistema nacional de nutrición, en donde se manejan estadísticas, el INEGI. Hay mayor incidencia de sobrepeso y obesidad en los niños, y eso te lo puedo decir porque esas cifras nos las pasa salud y la Federación Mexicana de Diabetes, ahí sí hay un repunte, y se dio a partir desde que se dio la pandemia en el mundo, y en México y en Chihuahua ha habido un repunte de sobrepeso y obesidad en la infancia y en la adolescencia, pero como tal un repunte de diabetes tipo 1 no hay”, destacó.

“Por otro lado, de ninguna manera avalamos la información vertida en el artículo antes mencionado en la que se confirma el Alza de diabetes tipo 1 ya que desde su descubrimiento esta enfermedad ha tenido crecimiento a nivel mundial sin embargo los porcentajes de que habla este artículo son irreales y generan especulación y desinformación a la comunidad de sus lectores, ya que carece de personalidad y sustento documentado por algún órgano de consulta reconocido local, nacional o internacional autorizado para dar cifras concretas en el caso antes mencionado”, señaló en documento enviado a esta redacción.

Sin embargo añadió que actualmente y desafortunadamente no hay un censo o estadística en relación a las detecciones de diabetes tipo 1 en menores de edad en Chihuahua, que, expresó; no existe como tal la diabetes infantil, sino diabetes tipo 1 en menores de edad.

Por su parte consultada de nueva cuenta sobre el tema, Ilse Arana, enfatizó que los datos proporcionados en la nota publicada el 11 de mayo se basan en el trabajo que por su parte se ha realizado en la Asociación Mexicana de Diabetes Capítulo Chihuahua.

Señaló que, no obstante, también son ajenos a las interpretaciones que se puedan hacer de la información proporcionada en entrevistas a los medios de comunicación.

fcordova@diarioch.com.mx