Se deslinda públicamente Gabriel Faudoa de Miguel Ramírez y René Frías

Chihuahua, Chih.- En el marco de la elección dentro del SNTE, el aspirante Gabriel Faudoa sostuvo una reunión con alrededor de 200 maestras y maestros donde trataron temas sobre compromisos y propuestas de su proyecto. En el evento se deslindó públicamente de los ex secretarios Generales del Sindicato Miguel Ramírez y René Frías.

Esperarán a que se emita la convocatoria de cambio sindical para presentar una planilla y posteriormente solicitar el voto.

Así mismo, Gabriel Faudoa se deslindó publicamente de los ex dirigentes Jesús Aguilar, Miguel Ramirez y René Frías mencionando no los busca por estar enterado que ellos apoyan a otros proyectos y él los respeta, por otra parte comentó que buscó a los demás ex con la intención de hacerles de manifiesto que participará en la contienda y que le gustaría tener su apoyo aparte de compartirles sus proyectos y metas.

Dejó claro que no tiene padrinos, que se debe respetar la voluntad, capacidad y entusiasmo de quienes fueron capaces de organizarse y decidir construir un proyecto sindical, negó categoricamente ser el proyecto del dirigente actual, que a Ever Avitia lo respeta como dirigente, pero que el papel de Ever debe ser sacar un proceso limpio, que como agremiado si aspira a su voto y el de su familia únicamente.

Habló del SIMAP, de los compañeros de nuevo ingreso, exhortó a no decirles nóveles, son trabajadores de la educación, de PCE, de certeza laboral, de jubilados y pensionados, de unidad gremial, de un sin fin de proyectos que se publicarán en la pagina oficial de ECO y tendrá una liga de WhatsApp para que todos puedan hacer llegar sugerencias.

Acusó a los compañeros de otros proyectos de los ataques mediáticos en su contra y de sus seguidores pero aún así los convocó publicamente a trabajar con propuestas a buscar el apoyo de los compañeros con propuestas y compromiso, no atacando y destruyendo ya que el daño es para la sección 42, ofreció respeto a todos los proyectos mencionando que ojala los escuchen para que no tengan duda que ECO es la mehor opción.

Prometió que si se consolida el proyecto y a futuro llegan a la dirigencia, el secretario general no ocupará ningún puesto de elección popular, habló de la declaración patrimonial de todos los integrantes, de transparentar el movimiento de fondos de las cuotas y el SIMAP.