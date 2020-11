Se desploman ventas en los restaurantes

Foto ilustrativa

Chihuahua, Chih.- La industria restaurantera tuvo una caída promedio del 70 por ciento en sus ventas a partir del establecimiento en rojo del semáforo epidemiológico, lo cual hizo incosteable para muchos seguir trabajando y optaron mejor por cerrar, señaló ayer Andrés Nava Salinas, presidente de la Sección Especializada de Canaco.

No descartó que muchos ya no vuelvan a activarse, ya que se empezó a liquidar a empleados ante esta dura situación por el regreso al rojo y la restricción de no recibir comensales y sólo ofrecer alimento para llevar o a través de las plataformas de DIDI, UBER o RAPI.

El empresario dijo que en este momento ya no hay ningún nuevo programa de rescateo apoyo del gobierno estatal y municipal para el sector y acusó que en todo lo que va de la pandemia, la federación los abandonó por completo.

Andrés Nava dijo que entienden la decisión de las autoridades de privilegiar la salud estableciendo el semáforo en rojo nuevamente con todas las restricciones que eso conlleva, dada los altos índices de contagio.

La situación, dijo, es que en lo personal percibe que el semáforo permanecerá en ese color todavía varias semanas de noviembre, aunque dijo esperar estar equivocado.

El restaurantero dijo que la situación es muy complicada para el sector, aunque entienden que las restricciones que asumió el gobierno para toda la actividad económica son medidas que debía tomar.

Señaló que el problema de la salud está sumamente fuerte, “no es mentira y para llegar a esta situación todos tuvimos culpa tanto gobierno como la misma población en general y dijo esperar que los contagios se controlen en un menor tiempo”.