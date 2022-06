Se destapa regidor para dirigir Morena, en horario de trabajo

Chihuahua, Chih.- El regidor Eliel Alfredo García manifestó esta mañana sus intenciones de contender por la presidencia del Comité Estatal de Morena, sin embargo, lo hizo en horario oficial de trabajo en el Ayuntamiento y por segundo día consecutivo participó en un evento partidista en pleno horario laboral.

“En este momento hemos levantado la mano para poder participar y sin duda alguna creo que podremos dar esos resultados, mejorar los números de 2021 y también llevar a buen puerto este movimiento en el estado”, comentó García Ramos, a las 09:45 horas, en el edificio del Comité Estatal de Morena, donde formó parte del presídium del anuncio para la renovación de Comité Estatal y dirigencia.

Previo a sus declaraciones, el dirigente estatal Martín Chaparro aseguró que revisaron a detalle la ley, que flexibiliza el horario de trabajo de los representantes populares, que no se limita al tradicional horario de oficina, sino que se extiende a las 24 horas los 7 días de la semana.

“Hemos tenido que ser muy cuidadosos en este aspecto, en este momento fui invitado a acudir a esta rueda de prensa y en algún momento se me pide manifestar cuál es la intencionalidad, sin embargo, creo que sí hemos sido cuidadosos de no emitir ninguna convocatoria, no hacer un llamado, llevar a cabo algún documento o memorándum con el lugar donde laboro actualmente ni mucho menos utilizar recursos públicos”, insistió el regidor.

Durante el evento también manifestaron sus aspiraciones a dirigir el partido a nivel estado las militantes Helena Rojo, Zianya Sandoval y el exdiputado Miguel Colunga.