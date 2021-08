Se deterioran murales del Chuvíscar

Chihuahua.- Los murales que se encuentran sobre el vaso del canal del Chuvíscar, a la altura de El Trébol, se encuentran con bastante desgaste por el impacto del sol y la lluvia en la pintura.

Estas expresiones llevan años y formaron parte del Programa de Muralismo Urbano 2012, que pretendía revertir la presencia del grafiti vandálico.

Los temas de las obras abarcan desde prismas geométricos de trasfondo místico conocidos como mandalas, hasta obras de orgullo regional, indígena y me sajes de paz.

En aquel año participaron colectivos como Madroño, Sólo Arte Mexicano (SAME) y Crazy For Natural (CFN), entre otros, pero ya no se continuó el proyecto que pretendía cubrir grandes áreas del canal.