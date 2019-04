Se estrella con poste

Chihuahua.- Cuantiosos daños materiales se registraron la madrugada de este lunes, tras un aparatoso accidente sobre el periférico De la Juventud donde el conductor de una pick up de reciente modelo se impactó contra un señalamiento vial.

Este percance, ocurrió en el cruce con Hacienda del Carrizal, donde el conductor de una pick up Denali de reciente modelo, perdió el control de la unidad y chocó.

Debido al fuerte impacto, el vehículo resultó con cuantiosos daños materiales mientras que afortunadamente, el conductor sólo resultó con heridas menores por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos.

Agentes de la Policía Vial atendieron el reporte.