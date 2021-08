Se habrían pagado 8 mil 700 quimioterapias con recursos de consulta

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- La consulta popular 2021 realiza da el pasado domingo 1 de agosto tuvo un costo –según datos oficiales del INE- de 522 millones de pesos, lo que significa que cada uno de los votos registrados en la página oficial del órgano electoral a las 13:00 horas de este lunes, tendría un costo de 78 pesos con 34 centavos.

El recurso total erogado para la consulta (522 mdp) habría sido suficiente para pagar por lo menos 8 mil 700 tratamientos completos de quimioterapia para pacientes con cáncer, tomando como base que cada tratamiento tiene un costo promedio de 60 mil pesos. De igual forma con el costo de 11 votos a razón de la cifra mencionada, habría sido suficiente para pagar el tratamiento de un paciente.

Según la información oficial del Instituto Nacional Electoral (INE), al computar el 97.36 por ciento de las actas se llevaban 89 mil 216 votos de un padrón nominal aprobado para dicho fin que ascendió a 2 millones 908 mil 443 ciudadanos en posibilidad de votar en el estado. De acuerdo con la estadística oficial, la participación de los chihuahuenses alcanzó apenas el 3.09 por ciento del referido padrón.

A nivel nacional votaron seis millones 662 mil 915 mexicanos, por lo que dicha participación dividida por la inversión total hecha por el INE resulta en un costo individual de 78.34 pesos.

Datos públicos de empresas aseguradoras indican que el costo de una sesión de quimioterapia ronda los 10 mil pesos y por lo general se requiere un promedio de seis sesiones cada 21 días, por lo que en menos de un semestre el desembolso ascendería a los 60 mil pesos por paciente. En el caso del tratamiento contra el cáncer mediante radioterapia, este oscila entre los 12 mil y 25 mil pesos mientras que hay medicamentos que pueden costar hasta 50 mil pesos.

Aunque mínimas, podría haber variaciones en el precio de los tratamientos oncológicos dependiendo de factores diversos como el tipo y dosis de quimioterapia que se utilice, cuánto tiempo y con qué frecuencia se administre y si el usuario recibe los medicamentos en casa, en una clínica o consultorio, durante una estancia en el hospital o la parte del país donde vive. Cuestionado respecto a si se contaba con el dato del presupuesto específico destinado para Chihuahua, el INE –a través de la oficina de Comunicación Social- respondió que no, debido a que son proyectos nacionales y no hay un presupuesto específico para la entidad.

En este contexto y a pregunta expresa sobre el proceso y resultados de la consulta ciudadana, el presidente de Morena en Chihuahua, Martín Chaparro, dijo que la indolencia del electorado permite que las personas que llegan al gobierno (estatal) hagan con los chihuahuenses lo que quieran y son esos mismos partidos los que se hanencargadodeformarunelectorado apático.

“Es muy triste darnos cuenta de la indolencia de esta sociedad. Chihuahua va en último lugar en este momento en participación y precisamente por esa indolencia del electorado se enquistan hombres y mujeres en el Gobierno del Estado que hacen con nosotros lo que les da la regalada gana.

Pero hay que abordar también algo importante, los partidos se han encargado de hacer que el electorado chihuahuense sea apático, importamadrista (sic) que de alguna manera no le interese formar ciudadanía porque si lo hicieran, en ese momento pierden ellos el espacio que es lo que ha venido sucediendo a partir de que formamos Morena”, apuntó el líder de dicho órgano partidista.

De igual manera Chaparro indicó que no intervinieron en la consulta porque se les informó que como partido no podían hacerlo pero, siguen tratando de avanzar y formar ciudadanía. “No quisimos intervenir en la consulta porque era ciudadana y siempre se nos dijo que los partidos no teníamos que participar. Allí estamos tratando de avanzar y hacer lo que nos corresponde, como partido tenemos muy pocos años y vamos a seguir insistiendo en formar ciudadanía porque sólo teniendo un estado con ciudadanos formados ética y políticamente podemos avanzar”, apuntó.

En cuanto a la actuación del Instituto Nacional Electoral en torno a la consulta y a los señalamientos hechos por personajes de la política nacional respecto a una presunta falta de apoyo, el entrevistado indicó que sí hay responsabilidad del órgano electoral, pero que ponerse a señalar los errores sólo daría pie para que se piense le echan la culpa a los demás.

“El hecho de que a Morena el INE le haya cancelado dos gubernaturas por 19 mil y 14 mil pesos cada una mientras que en Nuevo León con 80 millones no cancelaron la gubernatura, allí nos damos cuenta de cómo nos tratan a nosotros. El INE tuvo mucha responsabilidad, el hecho de haber concentrado hasta 10 secciones en una sola casilla en donde mucha gente no tiene posibilidades de trasladarse para votar, en donde hubo secciones electorales, mesas receptoras que pusieron en algunas escuelas cuya puerta principal estaba cerrada y abierta la puerta por donde entran los autos, todo eso tiene que ver y por supuesto que es responsabilidad del INE. Pero dedicarme a señalar todos los errores del INE, pueden pensar que sólo le echamos la culpa a los demás. En adelante nos abocaremos a seguir trabajando, no nos queda de otra y hay que aceptar nuestra responsabilidad para poder construir y reformar lo que está mal”, finalizó.

Tomando como punto de partida el conteo reportado a las 13:00 horas del lunes para Chihuahua, el Distrito 06 con sede en el municipio del mismo nombre sumaba 12 mil 762 sufragios, lo que significó una participación del 3.4665 por ciento de los 368 mil 152 votantes activos en la lista nominal. El Distrito 8 –también con sede en la capital- tuvo una participación de 10 mil 506 opiniones correspondiente al 2.9856 por ciento de los 351 mil 878 votantes correspondientes a esa demarcación territorial.

A nivel nacional y tras el conteo rápido, el INE reportó una participación de 7.0994 por ciento con un 99.62 por ciento de las actas computadas. La consulta popular 2021 referente a castigar o no hechos del pasado requirió un gasto de 522 millones de pesos y tuvo una afluencia de entre 7.07 y 7.74 por ciento de los 93.6 millones electores convocados, esto es, alrededor de 7 millones de ciudadanos.

En contraparte, la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer –Amanc- señala que cada vez hay más casos de niñas y niños con cáncer en México, padecimiento que se constituye como la primera causa de muerte por enfermedad en pacientes de 5 a 14 años. De igual manera, establece que hay más de 5 mil nuevos casos de cáncer infantil al año lo que implica que cada 90 minutos se registra un nuevo caso, mientras que 3 de cada 4 casos se detectan en etapas avanzadas.

Cifras del Inegi publicadas en febrero de 2021, indican que en México, entre enero y agosto de 2020 se registraron 683 mil 823 defunciones, de las cuales 9 por ciento se debían a tumores malignos. Un año antes, en 2019, se registraron 747 mil 784 defunciones, de las cuales 12 por ciento tenían como causa base los tumores malignos. En Chihuahua, el pasado 30 de junio, madres de niños con cáncer se manifestaron a las afueras del Hospital Infantil de Especialidades ante el desabasto de medicamentos, tratamientos y los gastos excesivos que –aseguraronhan tenido que hacer debido a la falta de apoyo de los diferentes niveles de gobierno.

Las quejosas dijeron tener casi dos años con este problema de opacidad de la administración estatal y federal al dejarlas desprotegidas, mientras sus hijos empeoran debido a la enfermedad. Indicaron que han tenido que gastar hasta 80 mil pesos en quimioterapias con apoyo de organizaciones civiles y particulares, ya que la respuesta de las autoridades de salud ha sido nulas.