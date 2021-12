Se hacen pasar por secretario de Hacienda para pedir dinero en redes

cortesía

Chihuahua.- El Gobierno del Estado, lanzó una alerta a la ciudadanía en general y a los miembros de los Ayuntamientos del Estado a no dejarse engañar por un perfil falso en la red social Facebook que se hace pasar por el Secretario de Hacienda, José de Jesús Granillo.

Esta sería la tercera ocasión en el año en que estafadores buscan engañar a presidentes municipales y ciudadanía en general, a través de un perfil apócrifo del titular de Hacienda.

Dicho perfil falso, ni siquiera cuenta con el nombre correcto del Secretario de Hacienda, sin embargo, usa uno similar, así como su fotografía y contacta a personal de los Gobiernos Municipales, solicitándoles depósitos en efectivo para hacerles llegar supuestos apoyos Estatales, mismo método que trataron de utilizar a finales del mes de septiembre de este año.

“Exhortamos a la ciudadanía a no caer en fraudes y denunciar el perfil como falso. El Gobierno del Estado reitera que ningún trámite presupuestal con la Secretaría de Hacienda, ni ninguna otra Secretaría se hace por medio de la mensajería de Facebook”, citó el estado en el boletín con el cual alertaron a la ciudadanía sobre este método de robo, aclarando que tampoco se realizan vía telefónica y las entregas de recursos no pueden condicionarse a ninguna acción que no esté contemplada en la ley.