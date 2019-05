Se hacía pasar por arquitecto para engañar y ahora esta vinculado a proceso

Chihuahua.- Por hacerse pasar por Arquitecto, Juan Carlos V.G., fue vinculado a proceso por los delitos de fraude y usurpación de profesión, luego de que Ministerio Público, presentara evidencia relacionada a la comisión de delitos basada en engaños a dos victimas, además se le giró orden de aprehensión por no acudir a la audiencia.



Entre los datos integrados en la carpeta de investigación, este hombre recibió la cantidad de 287 mil pesos como parte de un contrato para la construcción de una casa cuyo terreno se localizaba en la colonia Ávalos en la ciudad de Chihuahua.



Durante la audiencia de vinculación a proceso, el imputado prometió sustentándose como arquitecto de profesión y mediante un supuesto contrato signado en marzo del 2018, la construcción de un inmueble, con especificaciones técnicas, mencionando el tipo de materiales a utilizar, los casi cien metros cuadraros a construir para la vivienda.



Sin embargo, de acuerdo con la Secretaría de Educación y Deporte a través del departamento de profesiones se logró sustentar que el sujeto no contaba con dichos estudios para realizar actividades de arquitectura y construcción, por lo que la autoridad judicial optó por vincular a proceso por ambos delitos y liberar una orden de aprehensión ante la incomparecencia injustificada, ya que el imputado no se presentó a la segunda audiencia.