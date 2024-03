Se hará cargo estado de atención médica de migrantes accidentados

El gobierno del estado se hará cargo de los gastos médicos y atención de los migrantes accidentados en la carretera a Ciudad Juárez, donde uno de ellos perdió la vida. El secretario general de gobierno, Santiago de la Peña informó que luego del traslado brindarán la atención para los viajeros venezolanos que se dirigían a la frontera con Estados Unidos.

No obstante, De la Peña señaló que no se trata de dar soluciones paliativas ante estos lamentables hechos sino que reiteró el exhorto a la federación para contar con una política migratoria con la que se tenga un control y se apoye a esta población migrante para que no se vea afectada en su tránsito por el país.

Consideró que los migrantes entran con una falsa promesa de que se respeta su derecho a la movilidad, sin embargo la realidad que enfrentan es otra y terminan por encontrar la muerte como fue el caso de una persona de origen venezolano esta mañana.

“Sigue siendo muy alta la cantidad de migrantes que ya no vienen en tren, pero vemos caminando sobre la Carretera 45 que cruza todo el estado de Chihuahua hacia el Norte. La federación tiene que tomar la responsabilidad de administrar las fronteras de este país, saber quien entra, quien sale quién permanece y en qué condiciones, no simplemente vender el discurso de que estamos respetando el derecho a la movilidad y lo que estamos haciendo es arrojándolos a los brazos de la delincuencia, o a la boca del lobo y tenemos este tipo de resultados como el lamentable accidente”, dijo.

Destacó que como lo han hecho anteriormente el estado asumirá los gastos médicos por este accidente.