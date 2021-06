Se ‘hunde’ Parque Acuático de Ávalos; costó 50 mdp

El deterioro, olvido y descuido del Parque Acuático del DIF Estatal ubicadas al lado de las instalaciones de la Feria de Santa Rita, es cada vez mayor sin que se aprecie algún plan para reactivación o transformar el espacio de uso para los chihuahuenses.

Desde el inicio de la actual administración estatal de Javier Corral Jurado, el pequeño complejo conocido como las albercas de Ávalos, se decidió que no abrirían hasta definir un plan de desarrollo con este lugar, sin embargo serán casi cinco años desde que su mantenimiento ha sido nulo.

El controversial espacio, que tuvo una inversión de 50 millones de pesos de la pasada administración, ha sido abandonado y presenta diversas afectaciones, por lo que se convertirá en uno de tantos llamados “elefantes blancos”, que son obras inconclusas, proyectos a medias o espacios que no se le dieron seguimiento por parte del Gobierno del Estado.

Hace algunos años, las tres albercas tenían lama y suciedad, sin embargo ahora está vacías, la pintura se resquebrajó, los juegos para niños, mesas, techumbres levantadas y caídas; todo en general está en abandono total, solamente se dice que el candado se cambia periódicamente para que no entre nadie.

A pesar de las quejas de vecinos de colonias aledañas por construir un balneario en una zona donde hay tandeos de agua, era de uso frecuente por parte de familias que acudían a convivir, algo que no han podido hacer desde hace años.

No es solo la contingencia sanitaria de Coronavirus (Covid-19) que por obvias razones no puede operar, sino el abandono por parte de la autoridad estatal fue antes del inicio de la pandemia y a pocos meses que finalice, no se vislumbra algún plan o acción que dignifique este espacio, así como el resto de la zona.