Se intoxica menor de dos años en la Diego Lucero

Un menor de dos años de edad resultó intoxicado en la colonia Diego Lucero, debido a que tomó desengrasante que se encontraba en una botella de refresco.

Fue en la vivienda de la calle E Gamuza y Lucha Obrera dónde acudieron Paramédicos de la Cruz Roja tras la llamada a los números de emergencia de un infante con una intoxicación por lo que recibió los primeros auxilios y Posteriormente trasladarlo al hospital Morelos para su mejor valoración.

En principio no se sabía que provocó la reacción en el menor, pero luego de hacer las indagatorias se determinó que había tomado la sustancia química antes mencionada.