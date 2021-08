Se iría el gobernador sin pagar a estancias

Chihuahua.- Más de 30 representantes de estancias infantiles manifestaron ayer nuevamente su preocupación por el incumplimiento del Gobierno del Estado en los apoyos económicos para su funcionamiento y temen que finalicen la administración sin recibir un solo centavo.

Es por ello que sostuvieron una reunión con la responsable del Programa de Rescate a Estancias Infantiles de la Secretaría de Desarrollo Social, María De Los Ángeles Siqueiros Tarango, para que les resuelva su situación, la cual es crítica.

Recordaron que la suspensión del subsidio del Gobierno Federal fue catastrófica; sin embargo, el Estado había asegurado que ofrecería una ayuda de 10 mil pesos mensuales para pago de personal y mantenimiento, pero desde que se firmó este convenio no han recibido nada y sí han tenido que facturar la entrega de dicha ayuda.

Según el Estado son más de 160 guarderías de ese estilo y para ello se destinarían más de 52 millones de pesos. Hace unos días se anunció que los primeros pagos se hicieron a las guarderías de Ciudad Juárez, pero hasta ahora, las restantes no han recibido el apoyo.

Durante la reunión, la funcionaria estatal reconoció que han existido retrasos por falta de recursos suficientes, pero que se ha hecho lo posible para entregar este apoyo por parte del Gobierno del Estado.

Además, pidió que todas las estancias cumplan con los requisitos para la convocatoria que se lanzó dentro del programa de rescate para que puedan recibir la ayuda.

Otro problema que destacaron los inconformes, son los múltiples requisitos, ya que se tuvo que pagar muchos trámites costosos, permisos, actualizaciones, además del funcionamiento actual de la estancia a su cargo.

“Hay quienes han pagado más de 30 mil pesos en puros trámites como planes de contingencia, permiso en Desarrollo Urbano. Hay muchos pagos que hemos hecho al mismo Gobierno del Estado. O sea, parece que tenemos que pagar para que nos ayuden”, comentó Sonia Sandoval, quien tiene a su cargo la estancia “Paseos”.

En otro comentario, Efrén Weber, de la estancia “Nenucos”, consideró una falta de ética y moral del Gobierno porque se firmó un convenio en que se comprometía a apoyar siempre y cuando se cumplieran con los requisitos.

“Sólo una de las partes ha cumplido, nosotros, el Gobierno no. Algunos recibimos apoyo del Municipio de Chihuahua, es mínimo, pero ayuda. Ahí no nos han salido que faltan recursos o que nos esperemos, han cumplido con las fechas, pero eso tememos que ahora que se vaya este señor (Javier Corral), no nos paguen nada y le eche toda la barra a Maru y si vaya bien contento”, expresó.

jnunez@diarioch.com.mx