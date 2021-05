Se las ingenian para mitigar el calor

Chihuahua.- Según el Servicio Meteorológico Nacional, se esperan para Chihuahua al menos dos meses de intenso calor, con temperaturas máximas estimadas de hasta 40 grados. Quienes reciben de peor forma estos embates climáticos son las personas de escasos recursos, quienes hacen de todo para mitigar las altas temperaturas. “La verdad es que está muy duro el calor en estos tiempos y como no podemos tener un aire, por la luz y eso pues lo que hacemos es poner la alberquita para que se refresquen los niños un rato”, comentó la madre de familia, Karina Galván.

Altas temperaturas se esperan en todo el estado, sin embargo ciudades como Ojinaga o Delicias serían las más afectadas con estos incrementos de temperatura. Con la sequía que se vive y la falta de agua en algunas colonias así como los tandeos las familias consideran que será muy dura la temporada, sobre todo para quienes menos tienen.

“En esta colonia, Punta Naranjos, nos llega el agua pocas horas, yo no tengo tinaco, pero aquí por ejemplo llenamos botes y los niños pues hasta su tina les ponemos, que no crea ahí le dan vueltas al agua sucia”, explicó.

Asimismo señalaron que para muchos que no cuentan con los recursos suficientes el pensar en pagar un aire artificial no termina con la compra del aparato, pues luego vienen los altos recibos.

Mucha gente además vive en techos de láminas que atrapan fuertemente los rayos del sol, por lo que el calor, dicen, se hace insoportable.

“Sí pues ya ve eso de que se quede uno en la casa que dicen por la pandemia, pero así con tanto calor, olvídese, aquí en estas colonias va a ver a todos afuera, pero no es porque uno no quiera estar en la casa, pues si no se puede”, señalaron.