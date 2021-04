'Se le cuchineó celular y no entrega tareas'

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- Si bien el regreso a clases vuelve a ser virtual en Chihuahua, de nueva cuenta los niños con menos posibilidades económicas han sido los más afectados. Fernanda, quien vive con su abuelita en lo alto del Cerro Coronel, no ha podido entregar sus tareas o enterarse de lo que encargan los maestros, pues hace días su celular se reinició, y ante el desconocimiento y la falta de Internet, no ha podido activarlo de nueva cuenta.

“Ahorita no ha podido regresar con los estudios porque se le “cuchineó” (sic) el celular y ahorita pues ella misma lo bloqueó y no lo ha podido desbloquear”, comentó su abuelita, quien dijo que a pesar de que vecinos y amigos los han intentado auxiliar simplemente no han podido dejar que el celular les dé acceso.

Así pues, la niña mostró el celular desactivado, que tras un reinicio por un ingreso erróneo de la contraseña le pide que ingrese simplemente una cuenta de Gmail para asociar al teléfono, misma con la que la pequeña dijo no contar, ni ninguno de sus familiares, por lo que han pedido ayuda para poder activarlo.

Aunque se trata de un procedimiento muy sencillo, para quienes son familiares con los dispositivos, para ella y su familia este inconveniente los ha dejado desconectados de las tareas y entregas de la secundaria a la que asiste.

A pesar de todo, la niña confía en sus buenas calificaciones, ya que dice no ha incumplido y es optimista en que pueda pasar a segundo año de secundaria, sin embargo ésta es otra de las limitaciones que viven los niños, sobre todo de bajos recursos para llevar su educación en línea, que consideran no es lo mismo que acudir a las aulas.