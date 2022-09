Se le empezó a caer el vello de todo su rostro y cuerpo

Chihuahua.- A los siete años, Celia Montes quien actualmente tiene 25, fue diagnosticada con alopecia universal, un padecimiento que, puede aparecer en cualquier momento de la vida y que, de acuerdo con su experiencia, esta es una condición que aún se encuentra muy estigmatizada.

“Primero empecé con alopecia areata; primero se empieza a caer el cabello en varias zonas de la cabeza y el cuerpo; por decir, se te puede caer una ceja, una pestaña, etcétera; pero la universal que es la que yo tengo, es donde se te cae completamente todo”, expresó Celia.

Según lo que ella narra, septiembre; es el mes en donde se hace concientización sobre este tema, el cual no está visibilizado y por el que, aún falta mucho por trabajar.

“Para muchos, esto puede no significarse nada; pero para quiénes la hemos padecido o la padecen, este es nuestro mes. Es un mes de empoderamiento y liberación de estereotipos”, dijo Celia.

La alopecia es la pérdida anormal del cabello, por lo que el término se considera un sinónimo de calvicie.

Esta, puede afectar al cuero cabelludo o a otras zonas de la piel en la que existe pelo, como las pestañas, axilas, región genital y barba.

Aunque al principio esta situación fue un poco difícil para ella; siempre sintió el respaldo de su padre, su madre, su familia y la gente cercana que la rodeaban.

“Al principio los dermatólogos fueron muy honestos, hablaron con mis papás y les dijeron que podría pasar de tener una alopecia areata a una alopecia universal y que bueno, en este padecimiento el cabello ya no crece debido a que esto es algo del sistema inmunológico”, dijo la joven.

¿CUÁLES SON LOS TIPODE DE ALOPECIA?

Alopecia androgénica

Suele estar relacionada con uno o más de los siguientes factores: Antecedentes familiares (herencia). La causa más común de la pérdida del cabello es un trastorno hereditario que ocurre con el envejecimiento. Este trastorno se llama alopecia androgénica, calvicie de patrón masculino o calvicie de patrón femenino.

El origen es principalmente genético, aunque también puede ser hormonal. Este origen genético se atribuía originalmente a la genética materna, sin embargo, se ha demostrado que es impredecible, ya que los genes no se heredan en proporciones exactas y son una combinación de diferentes familiares, es decir, una herencia poligénica.

En el caso del componente hormonal se produce un fenómeno en el cual las hormonas masculinas o andrógenos actúan sobre los folículos pilosos predispuestos genéticamente a la afección. Así, provocan de forma progresiva una atrofia de los mismos hasta la desaparición completa del cabello.

En el caso femenino, la pérdida de cabello es difusa, ya que no llega a perderse todo el cabello y no existen las clásicas entradas propias del patrón de calvicie masculino.

Alopecia areata

Este es el segundo tipo de alopecia más común. Se trata de un tipo de caída en forma de parches, aunque puede extenderse al total del cuero cabelludo o, incluso, al resto del cuerpo.

Lo habitual es que este tipo de alopecia desaparezca y vuelva a crecer el cabello, aunque pueden volver a aparecer estos parches si hay una recaída. Es una afección que suele estar relacionada a enfermedades autoinmunes como la celiaquía, la diabetes o la artritis.

Alopecia fibrosante

Esta es más conocida como alopecia frontal, afecta a mayor número de mujeres que de hombres. Plantea muchas incógnitas y sus causas son aún bastante desconocidas. Lo que sí se sabe es que puede estar relacionada con la menopausia.

La alopecia fibrosante afecta, principalmente, a la zona del inicio frontal del cabello, en forma de diadema, por lo que crece cada vez más atrás.

Alopecia difusa

La alopecia difusa es un tipo de caída reversible, también denominada efluvio. Puede ser más o menos intensa, pero corresponde a una porción del cuero cabelludo donde desaparece el pelo.

Alopecia cicatricial

Como su propio nombre indica, pertenece a aquel tipo de caída o desaparición de cabello producida por una cicatriz. En este caso, lo que sucede es que se ha producido una destrucción de los folículos pilosos, algo que impide la aparición de pelo nuevo en la zona.

Alopecia universal

Esta es una calvicie debido a una enfermedad autoinmune que ataca a los folículos pilosos impidiendo que pueda generarse cabello alguno.

En este tipo de alopecia los anticuerpos del paciente agreden al folículo piloso hasta eliminarlo por completo.

Es importante aclarar que la alopecia universal es un subtipo de la alopecia areata; solo se diferencia de esta en que se muestra de una forma más agresiva.

UN MOTIVO PARA AYUDAR

Para Celia, el apoyar a las personas que pasan por la misma situación que ella, es una de sus grandes aspiraciones.

“Creo que aún falta mucho por que la gente sepa y comprenda un poco sobre estas condiciones; y es que, aunque existen grupos con personas de la Ciudad de México y otros lugares, creo que sí es importante que se haga una red aquí en Chihuahua”, expresó Celina.

De acuerdo con su testimonio, ella siempre se ha sentido cómoda con su aspecto físico y afortunadamente nunca ha sentido el rechazo de los demás, sin embargo, no para todos es igual; es por eso que, le gustaría apoyar a todo tipo de personas.

“Hay niñas, niños, adolescentes que pueden estar pasando por una situación de esta índole y que, no saben cómo tratarlo; por eso, me gustaría contarles mi historia e inspirarles a que, esto es solo una condición y que el ser diferentes no nos hace feas o menos personas”.

Dentro de su asociación y grupo, a Celina le gustaría concientizar a la ciudadanía para que no haya actos de discriminación, y/o bullying en las escuelas o en los trabajos.

“Yo sí he tenido amigas que me han dicho que no les dan trabajo por tener este padecimiento o que se han divorciado por esta misma razón; cuando en realidad, no debería de ser así porque no tiene nada de malo”.

“Tenemos que normalizar la calvicie tanto en hombres como mujeres, explicar en las escuelas que esto es una condición; es justo por eso, que septiembre es para eso, para lanzar campañas que muestren que esto también pasa y que deje de ser un tabú”.

En lo que respecta a sus sueños personales, ella dijo que, además de la creación de la asociación civil, le gustaría ser modelo para alguna línea de ropa local y/o nacional.

“Hay modelos que tienen alopecia y afortunadamente, han sido bien recibidas; estaría muy interesante intentarlo para que también sirva como una forma de visibilizar”.

En caso de que alguien quiera contactarla para hablar sobre el tema o bien para pedir apoyo, ella puso a disposición su teléfono celular que es: 614 4955925.

Además, pueden contactarla a través de sus redes sociales en las que se encuentra como: https://www.facebook.com/profile.php?id=100044743431993 o en Instagram con el usuario: Celia Montes.

Al cuestionarle que le diría a las demás personas que tienen alopecia ella respondió: “recuerden que el amor propio es una de las cosas más importantes y que, todos somos especiales; el ser diferentes, no nos hace menos”.