Se manifiestan vs AMLO

Chihuahua.- Una marcha liderada por la agrupación Chihuahua Unido por México en contra del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se celebró este domingo, donde manifestantes inconformes hicieron de la opinión publica los resultados supuestamente erronos dados por López Obrador a un año de que asumiera su cargo como el jefe del ejecutivo federal.

Agregaron que todos los ahí presentes en el primer cuadro de la ciudad, se preguntan donde esta la lealtad, el compromiso y la obligación de dar resultados en por de la sociedad mexicana y no de los centroamericanos, por lo que hizo un llamado a que todo a los chihuahuenses a que en medio de la ignorancia y la intolerancia y todos los errores que ha cometido desde haber tomado el poder como presidente de la República despierten, exijan y reclamen lo que tanto daño él ha causado a México.

“Todos los aquí presentes nos preguntamos donde esta su lealtad, su compromiso, su obligación a quien le debe de dar resultados a nosotros o a los centroamericanos que festeja 19 años de mentiras 18 años de campaña y uno en el poder”, dijeron.

Asimismo, desacreditaron que durante este primer año de labores como jefe del ejecutivo federal, López Obrador no bajó la gasolina, no hay mejor educación no hay apoyo al deporte, no hay mejores oportunidades, no hay más empleos, no hay medicinas, no hay apoyo a la cultura, no hay apoyo al campo, motivo por el cual exigieron dejar de estar dividiendo, sino más bien que realmente se ponga a trabajar y acepte su responsabilidad que tanto añoró.

Denunciaron que el tirar el aeropuerto de 150 mil millones de pesos, así como el regalar el dinero a Guatemala, Honduras y El Salvador, es corrupción, así mismo aseguraron que la construcción del aeropuerto de Santa Lucia es un capricho personal dej ejecutivo, además de dejar en claro que el querer construir el tren Maya que a todas luces se sabe que no es requerido, unicamente estaría ocasionado una catástrofe ecológica.

Finalmente, denunciaron que es López Obrador una persona que carece de visión además de asegurar que el actual presidente de la República no tiene ningún interés en apoyar y ver siempre por el interés de los mexicanos.