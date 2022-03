Se 'mueren' otros 130 árboles en El Encino

Francisco López/El Diario

Chihuahua.- Por lo menos ciento treinta árboles ubicados en un trayGecto de dos kilómetros en el camellón del parque El Encino, han muerto, por lo que ya han sido marcados para su retiro en los próximos días, confirmó personal de seguridad que labora en el lugar. Las plantas afectadas se localizan entre el kilómetro 5 y 7 del referido espacio que forma parte del proyecto Tres Presas que conecta a El Rejón, Chuvíscar y Chihuahua.

Según los empleados, que pidieron omitir su nombre, los árboles fueron revisados y al encontrárseles ya en malas condiciones se optó por su derribo y aparente reemplazo “en los próximos días”. En un recorrido por el lugar, se pudo constatar las malas condiciones en las que se encuentran los árboles, algunos negros por completo y otros en proceso.

Todas las unidades afectadas, que en algunos casos alcanzan los tres metros de altura, tienen una marca blanca en el tronco y se ubican a una distancia aproximada de siete metros entre cada uno. Además, en la misma línea, hay algunos de menor tamaño que, aunque no lucen secos por completo, también están marcados.

Ante esta situación, el ecologista Arturo Limón, señala que es necesario definir los factores causales de la pérdida, tomar medidas y salvaguardar la calidad ambiental. Falta de riego, plagas u otros intereses, dice, deben aclararse.

“Hay que conocer el motivo de la pérdida de los árboles, si es abandono por riego pues que no hagan grandes plantaciones para sacar una foto y luego verlos morir. Que se responsabilicen de los árboles que plantan. Hubo una inversión millonaria y que no represente uno más de los hoyos negros de cualquier administración. Un área verde debe ser estimada como una responsabilidad de salvaguardar nuestra calidad ambiental, no se hace y se olvida porque tienen que ser cuidados. Si fue una plaga las personas responsables también debieron tener cuidado de atacarla, porque no solo es retirar también hay que ver si no son árboles que se quieren dejar morir para dar un uso diferente a los terrenos, no quisiera pensar en cosas como esa”.

Limón agrega que la ciudadanía debe estar atenta a estos hechos debido a que, finalmente hay un recurso económico proveniente de las arcas municipales, que se destina para el cuidado de dicho espacio. Además de valorar a conciencia las especies que se plantan para evitar el sacrificio inútil de árboles.

“Como ciudadanos queremos pensar que la autoridad es gente que colabora y salvaguarda el bien superior que es el bien de la comunidad. Es un abuso tomar el presupuesto y aplicarlo sin ver la sustentabilidad del proyecto. Como ciudadanía debemos exigir que se valore la calidad de la tierra, porque si hay recurrencia en el fracaso quiere decir que hay recurrencia en el error. Hay disponibles recursos inacabados para plantar, descuidar, retirar y replantar es un ciclo pernicioso que no podemos tolerar. No es posible que se sacrifique la vida de los árboles plantándolos a sabiendas de que van a morir. Esto es tema de inteligencia, no tiene sentido pensar en la reposición sino hay la intención de cuidar”.

Si bien es cierto, se ha podido constatar la introducción de un sistema de riego cuyo punto de bombeo se localiza en el Herradero -donde destaca una destrucción del ecosistema-, también lo es que, son varios meses los que han pasado desde que iniciaron los trabajos sin que hasta el momento entre en funciones. Los trabajadores también confirmaron que la bomba está lista para arrancar, pero desconocen cuándo lo hará.

Según información pública del Instituto Municipal de Planeación -Implan- el proyecto del parque El Encino, se generó en 2013 con una inversión de 50 millones de pesos y “es un espacio destinado para convivencia, con actividades deportivas y recreativas, donde se preserva una zona con alto valor ecológico”. Sin embargo, la mortandad de los árboles ha sido una constante prácticamente desde los primeros meses de su creación.

El parque, fue inaugurado en septiembre de 2015 por el entonces alcalde Javier Garfio Pacheco quien, en su mensaje indicó que El Encino representaba un nuevo espacio de esparcimiento y práctica deportiva con un sendero de 8 kilómetros de extensión, que consta de dos carriles habilitados para el trote y paseo en bicicleta, alumbrado led y 880 encinos.

Graciela Rojas Carrillo, regidora presidenta de la comisión de ecología, confirmó la mortandad y retiro de aproximadamente 150 encinos, mismos que aseguró, murieron debido a las afectaciones ocasionadas por las plagas.

“Tenemos conocimiento que sí hay una cantidad importante de árboles secos, encinos, el periodo de vida de estos es poco, debido a que estamos en un municipio que es un desierto, entonces los encinos no corresponden a esta zona, sin embargo, anteriores administraciones tomaron la decisión de sembrarlos”, dijo.

Agregó que los ejemplares están secos desde hace dos años, pero, la llegada de la pandemia retrasó el proceso tanto de retiró como de reemplazo de las unidades afectadas en una de las áreas recreativas más importantes de la ciudad.

“Hace dos años murieron, sin embargo, por el tema de la pandemia se ha pospuesto la reforestación de la zona. En cuanto al fideicomiso, ya confirmó que se tiene el proyecto para remover los árboles secos sin embargo el proceso es tardado porque se requiere la autorización de desarrollo urbano y ecología para ver que árboles se tienen que mover, a lo mejor unos no están muertos del todo. La muerte generalmente es por plaga, se tienen estudios más específicos con ellos, igual nosotros estamos en contacto con el fideicomiso, pero son plagas que se “comen” a la planta”, apuntó.

Tras mencionar que se tiene el proyecto y el conocimiento de que son alrededor de 150 árboles sin vida, la Rojas indicó que para la reforestación se optará por otras especies adaptables al suelo de Chihuahua, aunque no especificó cuáles.

“Para esta reforestación se está tomando en cuenta el tipo de suelo, clima, adaptación de especies adaptables a nuestro suelo, aquellas que no requieren mucha agua. Un paisajista se está encargando de todas las especies que podrían ser plantadas. En un mes o mes y medio iniciaría el proceso de retiro y la reforestación iniciará de inmediato para no dejar pasar mucho tiempo, entre más rápido mejor. La reforestación se dará en todo el espacio que corresponde al fideicomiso”, aseguró.

Para tener información más clara al respecto, se intentó contactar a miembros del Fideicomiso a través de correo electrónico y redes sociales, sin que hubiera una respuesta.

-Fideicomiso “Tres Presas” recibe 1% del presupuesto anual del municipio

-En 2022 significaría por lo menos 4.5 mdp

Según el acuerdo mediante el cual se reformaron la totalidad de los Lineamientos del Fideicomiso Público denominado “Fideicomiso del Parque Metropolitano Tres Presas”, publicado en la Gaceta Municipal N°. 58-I, de fecha 11 de marzo de 2019, el patrimonio del Fideicomiso se integra por una aportación inicial de un millón de pesos y una aportación anual del un por ciento del presupuesto de egresos del municipio.

Lo anterior significa que, en 2022, el fideicomiso recibiría alrededor de 4.5 millones de pesos provenientes de las arcas municipales ya que, el presupuesto asciende a 4 mil 480 millones 227 mil 197 pesos.

Sin embargo, dicho recurso no sería el único que ingrese al fideicomiso debido a que, según los lineamientos arriba mencionados, también habría aportaciones estatales y federales, la posibilidad de gestionar recursos con otros entes y de recibir donaciones.

El régimen patrimonial queda establecido en el Artículo 16, del título tercero, de la siguiente manera:

“Una aportación inicial de $1’000,000.00 (UN MILLÓN DE PESOS 00/100 M.N.) que hizo el Fideicomitente, al momento de la constitución del presente Fideicomiso. Una aportación anual equivalente al 1% (uno por ciento) del presupuesto de egresos para el Municipio de Chihuahua del ejercicio fiscal inmediato anterior. Los bienes inmuebles que el Fideicomitente aporte al Fideicomiso incluyendo el Parque Metropolitano Tres Presas descrito en el Anexo 1, así como los que adquiera el propio Fideicomiso. Las aportaciones tanto de Gobierno Estatal como Federal. Aportaciones de las Personas Físicas o Morales de Derecho Público o Privado para el cumplimiento de lo establecido en este instrumento. Los Recursos Públicos y Privados Nacionales e Internacionales que gestione el Fideicomiso para el cumplimiento de su objeto. Las donaciones que a título gratuito realicen las Personas Físicas o Morales de Derecho Público o Privado para el cumplimiento del objeto del Fideicomiso”.