Se nos agota el tiempo, Marco Bonilla a jueza

Chihuahua.- El alcalde Marcoantonio Bonilla Mendoza manifestó su preocupación del tema del nuevo Relleno Sanitario Metropolitano Mápula, haciendo un llamado a la jueza responsable que tome en cuenta los estudios y la documentación como permisos que se han entregado, ya que el tiempo se agota.

“Se nos agota el tiempo. Los chihuahuenses no pueden esperar y debemos darles soluciones. Ya los estudios están aprobados por parte de las universidades; con estos, vamos a defender el proyecto”, explicó el alcalde. Pidió no debe demorar más el tiempo de la audiencia constitucional programada para el 19 julio, donde deberán de resolver los amparos presentados en el sentido de que no lleven a cabo esta obra en Mápula.

Bonilla Mendoza expresó que al actual basurero municipal le queda poco tiempo de vida útil y es de vital urgencia para los habitantes de las zonas aledañas que estén listas la nueva planta tratadora y separadora de residuos, así como la clausura definitiva.

El edil capitalino dio a conocer que se reunió nuevamente con empresarios con el fin de exponer a detalle el proyecto, y destacó que hay optimismo por parte de la iniciativa privada.

Dijo que en esta reunión realizada en el séptimo piso del edificio Eloy S. Vallina estuvo presente Alberto Terrazas, Enrique Terrazas Torres, Álvaro Madero Muñóz, Belinda López, Alberto de la Peña, Francisco Santini, ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE); Leopoldo Mares y Fernando Mares de Alsuper; Alejandro Lara de American Industries y Víctor Silva, también ex presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Aclaró que aún no existe un plan “B” como buscar otros sitios para esta obra, ya que el predio actual es la mejor opción, razón por la que solicitaron a un tribunal colegiado de circuito que revise la decisión de la jueza, en términos de haber otorgado la suspensión incluso sin el otorgamiento de las fianzas y las garantías que puedan cubrir un posible daño ambiental por la obstrucción y el retraso de la obra.

Recordó que uno de los beneficios en el proyecto, es que se instalará un centro de economía circular, que estará encargado de hacer la separación de basura que llegue, procesos de reciclaje y aprovechamiento del 75 por ciento de los residuos.

Explicó que la intención es que se haga una inversión público-privada a fin de que con la separación de desechos en este mismo espacio, las empresas den este servicio al Municipio por medio de una concesión para uso de materiales como cartón, plástico, PET, metales, papel, caucho, llantas, y cualquier derivado que sea rescatable.

Un poco más de 10 meses de vida útil le queda al actual Relleno Sanitario de la ciudad de Chihuahua, el cual se ubica cercano a la carretera a Aldama, razón por la que es de suma urgencia el inicio de la construcción del nuevo para que éste sea clausurado.

Como lo anunció el secretario del Ayuntamiento, Roberto Andrés Fuentes Rascón, buscarán presentar el caso por aceptar amparos en los juzgados federales, por lo que estas decisiones de la jueza Floro Verenisse Gómez Peinado, serán cuestionadas en un Tribunal de Alzada.

Desde que el Municipio de Chihuahua anunció el año pasado que comenzarían los estudios para la construcción de un nuevo Relleno Sanitario, el mismo alcalde informó que quedaban 18 meses al basurero, razón por la que era apremiante que los expertos de las universidades hicieron lo mejor posible para determinar el proyecto y el sitio.