Se opone Morena Chihuahua a deuda de 6 mil millones por proyecto Iluminemos Chihuahua

Chihuahua.- Representantes de Morena en Chihuahua, encabezados por su presidente de partido, Martín Chaparro, se pronunciaron esta mañana en contra del proyecto de la presente administración municipal “Iluminemos Chihuahua”, lo que calificaron como un desfalco al erario y una fuerte deuda para los chihuahuenses.

“Estamos aquí para darles a conocer nuestra inconformidad por la deuda que la alcaldía pretende dejar a los capitalinos durante quince años por seis mil millones de pesos, algo sumamente grave, puesto que sería un desfalco al erario con miras electorales hacia el 2021”, apuntó Chaparro.

Asimismo condenaron que tras el anuncio de este mega proyecto también se debiera invertir 9 millones de pesos para someter a votación este proyecto a través del Instituto Estatal Electoral, siendo que el Ayuntamiento posee los recursos para pagar por publicidad en favor del proyecto de iluminación, siendo que la oposición no cuenta con este recurso para llevar la información a toda la población.

Por su parte el diputado local Miguel Colunga consideró que lo que “Al Municipio no le interesa el alumbrado. El municipio lo que quiere es dinero, quiere recursos para otra cosa que no tiene nada qué ver”, en referencia a que el proyecto sería proclive al desvío de fondos. Idea en la que coincidió el senador Pérez Cuellar quien acotó que: “Quieren dejar su vida resuelta, para la gubernatura es lo que sobre”.

Por su parte el regidor Rubén Castañeda expresó que no existe un proyecto real avalado por estudios profesionales, pues lo que se presenta como tal son “tres hojas”.

“Morena no se opone a que la capital esté iluminada, Morena se opone al robo que significa “iluminemos Chihuahua”, definieron. Los argumentos por los que expresaron su oposición se transcriben a continuación:

El financiamiento se hace a través del DAP estimado a pagar en los próximos 15 años, dando un aproximado de 6,622,870 y calculan que se pagará con ahorros de 3 millones 903 mil 700 pesos. La diferencia es lo que le pagarán al concesionario. Si se hace de esta manera estarán dándole al concesionario esta cantidad durante 15 años por una inversión que hará él de 500 millones que es lo que cuesta realmente el proyecto.

Ellos afirman que no es deuda pública. Sin embargo ya lo tenemos cotejado jurídicamente y si encaja como deuda pública.

No existe un proyecto en sí del alumbrado público. No se sabe cuánto va a costar, dado que no entregan presupuesto, incluso se habla de hasta 1, 3000, 000, 000 por el proyecto pero no lo dan como oficial. Consideramos que el costo del cambio y modernización es de aproximadamente 5000, 000, 000.

No presentan otra opción diferente, pueden haber hasta otras dos posibles: Asociación Público Privada, es decir invierte tanto el municipio como la empresa privada y crédito directo, o bien hacerlo en varias etapas.

La CONUEE Comisión Nacional para el uso eficiente de la energía de la secretaría de energía, rechazó dicho proyecto panista, pero además, recomienda que los contratos de arrendamiento, prestación de servicio, instalación y mantenimiento del SAO, Servicio de Alumbrado Público, no excedan los 5 años tratándose de lámparas LED, por aspectos de tecnología.

Por último las restricciones a los posibles concesionarios por pedirles comprobar solvencia hasta en un 60 porciento del consto total del proyecto, es decir de 6 mil millones lo hace muy reducido a empresas muy fuertes que pueden andar entre 2 o 3 en el país.

Algunas de las acciones han sido presentar inconformidades con lo respectivo al plebiscito. Asimismo desde el Congreso se planteó un exhorto con la finalidad de aplazar la fecha de la votación. Esto con el fin de que exista una participación ciudadana mayor, debido a que actualmente piensan que la gente no está enterada. Por lo que mandaron un mensaje a los ciudadanos para votar por el NO.