Se oponen vecinos a construcción de crematorio

Silvestre Juárez/El Diario

Vecinos de la colonia Paseos de Chihuahua, al norte de la ciudad, se manifestaron el día de ayer para expresar su rechazo a la construcción de un crematorio en su colonia, ya que temen por las implicaciones a la salud que este podría traer pues los hornos y chimeneas estarían a metros de sus hogares y de un parque público.

Los vecinos que tienen más de veinte años habitando la colonia señalaron que, en primera instancia, no se hizo una consulta ciudadana para iniciar esta construcción cuya obra se inició hace meses en las calles Paseos de Arareco en su intersección con Paseos de Tepehuanes, donde actualmente se encuentra la funeraria Requiem, pero que habilitará este espacio de cremación.

Así lo explicaron los vecinos que iniciaron con una campaña en la que han repartido volantes, creado grupos en Facebook y sumado a más de un centenar de vecinos que no desean que una posible contaminación por los procesos propios de quemar cuerpos afecte a sus familias.

Mario Sila, coordinador del movimiento, presidente del comité de vecinos e integrante de la Comisión de Desarrollo Urbano de esta colonia que preside Susy Gutiérrez, dijo: "No estamos de acuerdo los vecinos, nos oponemos a esta construcción que pedimos se reubique, que la pongan por la caseta Sacramento o en un lugar donde no afecte a las familias. No es posible que en una colonia consolidada como Paseos de Chihuahua donde habitamos más de 500 familias vengan y pongan esta instalación. Es una aberración urbana y no estamos de acuerdo por la contaminación como lo es el mercurio y no estamos de acuerdo que eso termine en nuestros pulmones, entonces no vamos a permitir que operen", detalló.

Con ello cada domingo señalaron que se manifestarán a las afueras de la obra hasta que tengan respuesta de las autoridades desde municipales, estatales y federales, pues dijeron que también es menester de la Profepa garantizar su seguridad y analizar este caso.