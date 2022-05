Se 'plantan' militantes de Morena en Congreso por donación de predio

Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario Francisco López/El Diario

Chihuahua, Chih.- Al menos una decena de militantes y simpatizantes de morena, se presentaron en el área de visitas del Congreso del Estado, para mostrarse en contra de la iniciativa de donar un predio a una planta maquiladora.

Mediante el uso de pancartas y lonas, los protestantes mostraron su inconformidad de que dicho predio, se otorgue en comodato a la empresa maquiladora de American Industries.

Cerca de las 10 horas, los morenistas se plantaron al exterior del recinto del legislativo para darle a conocer a la ciudadanía, el contenido de dicha iniciativa.

Expresaron que no se oponen a la creación de empleos, pero que en este caso no estaban de acuerdo en que el predio sea donado a la empresa maquiladora, sin que el Estado no reciba nada a cambio.