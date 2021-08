'Se protege más a funcionarios que a los niños'

Archivo/ El Diario

Chihuahua.- El presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, Vicencio Chávez, dijo que resulta contradictorio que mientras la Federación y el Estado insisten en iniciar el curso escolar de educación básica en modalidad presencial, las reuniones para su coordinación sigan siendo por la vía virtual.

“No me parece, incluso me invitaron a una reunión virtual de parte de la Secretaría de

Salud con docentes y autoridades educativas y te preguntas: ¿Por qué ellos sí hacen las reuniones virtuales? Lógicamente porque ven un riesgo en hacerlas presenciales.

Ellos las generan de esa forma para no tener ningún riesgo, pero sí quieren que los niños vayan a la escuela, y eso no es lógico”, indicó el representante de padres.

Insistió en que el regreso a clases presenciales se debe dar hasta el semáforo verde y que con las decisiones que se toman desde un escritorio no se está cuidando la integridad de los niños y adolescentes y de las familias completas, porque los niños también pueden ser fuente de propagación del virus.

Clara Torres, exdiputada local y exdirectora de Estancias Infantiles de la Federación, quien renunció al gobierno de AMLO por la reducción presupuestal a las estancias, condenó esta política de estado por lo que calificó de falta de sensibilidad hacia la protección de la población infantil.

“Los niños son los menos importantes en este gobierno; un gobierno que no cuida a sus niños no tiene futuro; no es posible que le interesen más los adultos, los diputados, los funcionarios… que los propios niños”.

Desde marzo del año pasado, los diputados del Congreso del Estado decidieron reunirse de manera virtual para desahogar el trabajo de las comisiones y las sesiones de diputación permanente, períodos ordinarios, sesiones solemnes entre otros encargos propios de su mandato en la mayoría de las sesiones, destaca el relajamiento de los legisladores y su ausencia.