Se queda asentamiento indígena Díaz Infante sin educación inicial

Chihuahua.- Al menos 15 niños de la etnia Tarahumara de entre los cero y los tres años de edad pertenecientes al asentamiento indígena Calos Diaz Infante se quedaron sin la oportunidad de ser parte del Programa Educación Inicial, esto debido a que el predio que al fin lograron obtener esta en condiciones insalubres para trabajar con los infantes, así lo dio a conocer Miriam Yglae Ceballos González, responsable del Centro de Atención Infantil Tepox.



Ceballos González, reprobó que la casa de cuidado que se les había otorgado para poder impartir este programa, se cuente en estas condiciones, pues aseguró que por si fura poco era en este predio donde se localizó al interior del mismo un perro el cual hizo que todo el terreno se impregnara de malos olores.



Recordó, que durante la semana pasada estuvo platicando con Isabel Hernández gobernadora del asentamiento Díaz Infante y en una primera impresión hubiera la mejor disposición, sin embargo lamentó que días posteriores a esa reunión, pese a la existencia de un acuerdo y un acta firmado donde se les daba la oportunidad de ir a trabajar sin algún problema tomaron la decisión de ya no ser parte del programa.



En este sentido, Miriam Ceballos aclaró que gracias a la clave de trabajo del Programa de Educación Inicial, esta educación se puede ofrecer ya sea a los miembros del asentamiento indígena Díaz Infante o Carlos Arrollo, por lo que aseguró que debido a la falta de seriedad en ser parte de este programa ella como responsable optó por irse al asentamiento Carlos Arrollo al cual calificó de tener mejor disposición y de estar más organizados.



Finalmente, reiteró que el asentamiento indigena Díaz Infante no esta recibiendo esta educación por no contar con un espacio digno para poder poner en practica todo lo relacionado con la educación inicial.