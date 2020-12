Se queda la Líber sin Santoclós

Silvestre Juárez/El Diario

Chihuahua.- Por primera vez en 35 años la calle Libertad se quedó sin los emblemáticos y ya tradicionales Santa Claus que se instalan en este corredor comercial para fotografiarse y recibir los deseos y cartitas de los niños chihuahuenses. Con ello la pandemia del coronavirus da un duro golpe al empleo de temporada para decenas de personas, así como para la ilusión de los pequeños que como cada año la ilusión de ver a Santa.

Daniel Acosta, pionero en la fotografía navideña del Centro Histórico de la ciudad detalló que a pesar de que semanas atrás tenían la esperanza de poder instalarse con las medidas sanitarias pertinentes la semaforización no les favoreció con lo que al menos este año se rompió la tradición, pero también se trata de un remate para los fotógrafos quienes han pasado un mal año tras la cancelación de celebraciones, eventos, entre otros.

“Yo empecé hace 35 años, todavía no cerraban la calle Libertad cuando nosotros ya íbamos y trabajábamos, en aquel tiempo nos poníamos a un lado de una zapatería. Desgraciadamente este año no nos lo permitieron. La tradición se va a perder este año. Dimos muchas vueltas porque siempre lo vemos con tiempo pero al final no se pudo”, explicó.

En total en este corredor suelen instalarse cada año cuatro Santas desde el día primero de diciembre hasta el 31, lo que representa también el empleo de varias personas que en esta ocasión se quedarán sin esta fuente de ingreso, debido a que para evitar aglomeraciones no se les entregó permiso a ninguno e incluso ni siquiera a quienes cada año envuelven regalos, o a los vendedores de tarjetas navideñas.

A pesar de que los fotógrafos se habrían preparado con una fuerte inversión para mejorar sus servicios, lo cual ya han dado por perdido pues Acosta señaló que no es viable en enero instalar a Reyes Magos, pues estos no han tenido aceptación en este estado, y tampoco creen que las autoridades les dejen laborar debido a que la autoridad se cerró a negociaciones debido a que la orden es evitar aglomeraciones a toda costa.

Lo que preocupa también a los trabajadores de esta temporada es que las autoridades no les han dado una carta o el permiso con el fin de ampararse en el 2021 ya que este documento se les pide cada año, con lo que hicieron el llamado a darles al menos esta seguridad.